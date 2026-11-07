Orietta Berti: La cantante 83enne parla dei giovani, critica le famiglie e svela il futuro rap

Orietta Berti, 83 anni, intervista Repubblica: critica le famiglie che abbandonano i figli, racconta il successo di Mille e prepara album rap. Scopri le sue dichiarazioni.

L'artista italiana Orietta Berti, classe 1941, ha confermato al quotidiano Repubblica la pubblicazione di un nuovo disco e il lavoro in corso su un altro progetto musicale parallelo. La cantante 83enne ha utilizzato questa occasione per analizzare la società attuale, concentrando la sua attenzione sul rapporto con le nuove generazioni e sulle dinamiche familiari contemporanee. La sua carriera, caratterizzata da una continua evoluzione artistica, rimane alimentata da un entusiasmo inesauribile verso il proprio mestiere.

La crisi familiare e la rabbia giovanile

Orietta Berti ha dichiarato che i giovani non sono tutti uguali, ma evidenziano una preoccupante tendenza ad essere abbandonati dalle loro famiglie. Secondo la cantante, molti genitori non sanno neanche di avere dei figli perché dedicano eccessiva attenzione al lavoro, creando un vuoto affettivo che si ripercuote sul comportamento sociale. Berti ha osservato che chi si comporta male spesso non ha ricevuto amore né riferimenti ideali adeguati, rimanendo inconsapevole delle conseguenze delle proprie azioni.

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La cantante ha sottolineato che dobbiamo vivere in una jungla e fare amicizia con le bestie feroci, le quali, nel fondo, non sono così pericolose come appaiono. Per illustrare la perdita dell'innocenza infantile, Orietta Berti ha riportato un episodio di violenza accaduto in treno, dove due giovani di dieci o dodici anni si sono presi a valigiate per un posto sbagliato. Questa dinamica contrasta con il passato, quando a quell'età si era ancora bambini e si provava paura di tutto, mentre oggi la violenza è diventata un fatto quotidiano.

Confronto tra anni Sessanta e presente

Sebbene negli Anni Sessanta ci fossero state rivolte del popolo, manifestazioni e cortei diffusi dal 25 aprile al Primo maggio, la natura di quell'impegno era profondamente diversa da quella odierna. Berti ha ricordato l'amore dignitoso per il partito e il sogno di Berlinguer, che univa la collettività, mentre oggi tale senso di appartenenza è scomparso. Anche il comunismo e la Democrazia Cristiana non esistono più, con un cambiamento epocale che ha cancellato figure come De Gasperi, che aveva pochi abiti ma parlava in piedi sulle cassette della frutta.

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La critica di Orietta Berti si estende a chi si occupa dei giovani solo per sfruttare le loro energie a scopo di guadagno, negando loro opportunità reali e la possibilità di sbagliare. Nel suo paese, Cavriago, ha notato che la gente parte tutti per il weekend, lasciando un vuoto di partecipazione civica. La cantante lamenta una perdita di valori storici e sociali che hanno caratterizzato la sua giovinezza, confrontandoli con l'individualismo e la mancanza di progetti comuni della società attuale.

L'adattamento musicale e le collaborazioni

Orietta Berti ha sempre dimostrato di volersi adattare ai cambiamenti musicali spinta da una grande curiosità, non come un prodotto da sfruttare ma come una scelta autonoma. Ha spiegato che sono sue idee, mentre il produttore Roberto Rovazzi le ha aperto un mondo di collaborazioni con artisti come il Rosso e Danti. La cantante rivendica la sua totale libertà di espressione, paragonando la necessità di cambiare a voler passare dai cappelletti a una minestra di zucca coi fagioli, restando sempre se stessa con la cifra melodica dell'eredità del bel canto.

La cantante ritiene che i ritmi belli, come il tango, tornino sempre, e che rapparci sopra sia una bella sfida artistica. Per affrontare questo genere, Orietta Berti si allena ascoltando di notte con le cuffie, dimezzando le vocali per adattarsi a metriche sfuggenti diverse dal suo stile basato su vocali piene. Ha annunciato che faranno rap estremo sulle sue melodie inaspettate, poiché le belle canzoni italiane sono invidiate da tutti e i suoi ritornelli diventeranno tormentoni senza linee classiche.

Successo di Mille e critica alle voci uniformi

La hit Mille del 2021, cantata insieme a Fedez e Achille Lauro, è stata certificata pluriplatino, dimostrando l'apprezzamento del pubblico più giovane per le sue collaborazioni. Nonostante questo successo, Orietta Berti riceve qualche frecciatina dai fan coetanei che chiedono di cantare da sola, ma lei sostiene che le feat le permettono di non essere monotona. Il suo obiettivo è sfruttare i ritornelli per il suo belcanto italiano, valorizzando la diversità vocale che caratterizzava il passato.

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La cantante ha elencato figure storiche come Milva, Zanicchi, Pravo, Vanoni e Oxa, tutte dotate di voci distintive che oggi sono quasi scomparse. Berti lamenta che oggi i cantanti tendono a suonare tutti alla stessa maniera, utilizzando gli stessi sentimenti e tecniche, perdendo l'unicità che un tempo rendeva ogni interprete riconoscibile. Questa riflessione completa il quadro di un'artista che guarda al futuro con rinnovata energia, pur non dimenticando le lezioni del passato e le sfide imposte dal mondo digitale e musicale contemporaneo.