Orietta Berti: 'Mi produco da sola, ai miei figli resterà poco'

Orietta Berti si racconta a 'La volta buona' parlando della sua carriera autoprodotta e della sua vita familiare, tra investimenti personali e ironia.

Orietta Berti , ospite di Caterina Balivo a La volta buona, ha parlato con la schiettezza che la contraddistingue della sua carriera e della sua vita privata.

La cantante, che ha festeggiato sessant'anni di palcoscenici e dodici Festival di Sanremo, ha rivelato di prodursi da sola da oltre quarant'anni, senza l'appoggio di case discografiche o manager potenti.

"Mi produco i video e i dischi da sola, investo da sola", ha dichiarato, spiegando che questa scelta, sebbene impegnativa, le ha permesso di mantenere la propria indipendenza artistica. Orietta ha sottolineato di aver sempre reinvestito i guadagni nel proprio lavoro, nella propria arte, senza mai pentirsene.

"Ai miei figli resterà poco", ha aggiunto con ironia, riferendosi ai figli Omar e Otis, ma senza alcun rimpianto: la sua è stata una scelta consapevole, quella di credere in se stessa e scommetterci i propri soldi. Una filosofia che dura dagli anni Ottanta, quando decise di autoprodursi, lontana dalle logiche delle major.

Dietro il successo di Orietta Berti c'è anche una solida storia privata: il marito Osvaldo, con cui è sposata dal 1967, è stato il suo sostegno costante, discreto e lontano dai riflettori. Insieme hanno cresciuto i due figli, costruendo una famiglia che ha sempre fatto da contraltare alla carriera pubblica.

La cantante ha raccontato di come la sua musica sia diventata un classico, tramandato di generazione in generazione, e di come ancora oggi continui a sorprendere: le collaborazioni con Cristiano Malgioglio e altri artisti contemporanei ne sono la prova. I numeri parlano chiaro: quasi cinquecentomila ascoltatori mensili su Spotify e oltre duecentoquarantamila follower su Instagram.

Orietta Berti non è solo una cantante, ma un'icona di determinazione e autenticità, capace di imporsi in un mercato musicale complesso senza mai rinunciare alla propria identità. La sua eredità, per i figli, non è solo economica, ma anche un esempio di passione e indipendenza.

Davanti a una carriera così longeva, forse la lezione più grande è quella di una mamma che si è occupata di loro senza dimenticarsi di se stessa, dimostrando ogni giorno che la libertà artistica vale più di ogni contratto





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Orietta Berti su Sanremo, il suo passato, la musica e i suoi figliOrietta Bertiograniczato e discendente familiar ha raccontato la sua vasto carriera artistica e Regno Unito esperienze familiari durante una recente intervista. La cantante si è confessata ospite d'onore il prossimo matrimonio del figlio Otis previsto per il 13 giugno e ha raccontato alcuni retroscena sul suo studio musicale e i suoi ricordi familiari. Inoltre, questa settimana, ha lanciato il suo ultimo disco 'Quadri, Cuori, Picche e Fiori' e ha svelato alcuni retroscena sul suo impegno discografico e creativo attuale. Inoltre, inoltre è stato riportato che la Berti Osten lãiatore materiale è limitata e ha lasciato di inherit del suo successo finanziario a prendere il suo caso figli. Con una carrieraとしての di circa 60 anni e la capacità della tensione artsной per la famiglia a livello mondiale, Orietta Berti ha lasciato un'eredità materiale limitata per fare i suoi figli."

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