Orietta Berti partecipa al matrimonio del figlio Otis: lacrime di gioia all'altare

La cantante Orietta Berti vive un momento di grande emozione al matrimonio del figlio Otis Paterlini, che ha sposato Lia Chiari dopo sette anni di convivenza. La cerimonia, mostrata da Verissimo, ha visto la cantante accompagnare lo sposo e le nipoti portare le fedi. Tra le confidenze, Orietta parla di sensi di colpa per il passato e scherza sull'eredità.

Nella gioia di una cerimonia intima e piena di affetto si è celebrato il matrimonio di Otis Paterlini , secondogenito della celebre cantante italiana Orietta Berti , e della sua compagna Lia Chiari .

L'evento, avvenuto nei giorni scorsi, è stato raccontato attraverso le immagini e le parole trasmesse dal programma Verissimo, che ha mostrato i momenti più salienti della giornata. La cantante, elegantissima in un completo color glicine, ha accompagnato il figlio di 46 anni all'altare, visibilmente emozionato in attesa della sposa. Le due figlie della coppia, Olivia, nata nel 2019, e Ottavia, nata nel 2022, hanno avuto il ruolo speciale di portare le fedi nuziali, aggiungendo un tocco di tenerezza alla cerimonia.

In chiesa, tra gli sguardi commossi di parenti e amici, Orietta Berti non è riuscita a trattenere le lacrime di felicità per il traguardo raggiunto dal figlio, che viveva con Lia da sette anni. Otis Paterlini è il secondogenito di Orietta Berti e del marito Osvaldo Paterlini, con i quali è sposata dal 1967. La famiglia si è allargata nel 1975 con la nascita del primogenito Omar.

La cantante, intervistata in diverse occasioni, aveva anticipato con ironia la sua presenza al matrimonio: "A me non piace andare ai matrimoni, ma a quello di mio figlio ci devo andare per forza", aveva dichiarato ospite a La Volta Buona, programma di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. In quella stessa intervista aveva rievocato il complesso rapporto con il marito e con i figli, auspicando una diversa priorità nella vita.

"Ho tanti sensi di colpa se penso al passato, perché sono cresciuti con le nonne dal momento che io lavoravo sempre. Ho sbagliato, perché marito e figli devono essere la prima cosa nella vita. Poi viene il lavoro. Io ho fatto esattamente al contrario", aveva confidato, lasciando intendere le difficoltà nel conciliare una carriera di successo con gli impegni familiari.

Sempre a La Volta Buona, Orietta Berti aveva anche scherzato sull'eredità che lascerà ai figli: "Io non ho tanto da lasciargli perché ho investito tanto su me stessa, mi produco da sola i video e i dischi. Faccio tutto con i miei soldi. I miei figli avranno poco da ereditare: avranno le camicie da notte e i miei abiti".

Il matrimonio di Otis ha suscitato un'ondata di affetto e messaggi di auguri per gli sposi e per la cantante, che rimane una delle artiste più amate della musica italiana. Un altro ricordo amaro è quello legato alla perdita del padre, scomparso quando Orietta aveva solo 16 anni: "Mio padre morto quando avevo 16 anni, da quella notte non dormo più", ha dichiarato, evidenziando un trauma che ha segnato profondamente la sua vita.

In chiusura, aveva espresso il desiderio di tornare a condurre un suo vecchio successo televisivo: "La tv? Vorrei tornare a Money Road"





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