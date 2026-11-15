Orietta Berti rifiuta il Festival, loda la sua musica con Nina Zilli

Orietta Berti conferma la sua assenza al Festival di Sanremo 2025. La cantautrice preferisce il progetto con Nina Zilli e DJ Danti, definendo la selezione ufficiale di livello inferiore.

La cantautrice italiana Orietta Berti ha comunicato la sua decisiva scelta di non partecipare alla prossima edizione del Festival di Sanremo, inondando il pubblico presente su Rai1 di un messaggio chiaro e inaspettato. La star, che oggi celebra i suoi sessant'anni di carriera, ha colto l'occasione dell'intervista per lanciare una stoccata diretta verso le canzoni presentate all'evento e selezionate dal Direttore Artistico.

Il rifiuto al Festival di Sanremo

La Berti ha dichiarato senza indugi: "Non ci andrò". Questa dichiarazione non lascia spazio a dubbi sulle sue intenzioni. L'artista ha poi aggiunto una motivazione che mette a confronto la qualità dei brani che sente in radio con quelli che lei stessa ha preparato. Ha affermato con sicurezza che tra le canzoni elaborate per il suo nuovo progetto, in collaborazione con DJ Danti e Nina Zilli, ci sono opere di indubbio valore superiore rispetto a quelle che il pubblico ascolterà al Festival. Ha sottolineato che questa differenza di qualità è questione di esperienza personale e professionale.

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Nonostante le centinaia di invii da parte della televisione di Stato, tra cui numerosi testi scartati dallo stesso Festival, Orietta Berti ha osservato che il livello generale dei materiali proposti risulta molto basso. Ha confermato che i brani elaborati nel suo studio con Nina Zilli sono, a suo parere, nettamente più belli e maturi. La decisione di non prendere parte alla kermesse canora è stata giustificata anche dalla sovrabbondanza di impegni professionali e artistici già in corso. Ha posto una domanda retorica che evidenzia la sua sensibilità verso la scena musicale emergente: chiedendosi se il suo posto potrebbe sottrarre opportunità preziose a un giovane artista che sta cercando di costruire la propria carriera.

Progetti con Nina Zilli e DJ Danti

Il nuovo percorso musicale di Orietta Berti si sta concentrando esclusivamente sulla collaborazione con Nina Zilli e DJ Danti. Questa partnership ha generato un nucleo di canzoni che la cantante valuta come il futuro immediato della sua discografia. L'assenza del Festival non segna un rallentamento, ma piuttosto un cambio di rotta strategico verso progetti interni alla sua sfera creativa controllata.

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La star ha anche dedicato spazio a una riflessione sulla sua longevità nel mondo dello spettacolo. Festeggiando sessant'anni di carriera, ha precisato che considera questo numero con un approccio flessibile, dicendo sempre "sessant'anni più più". Ha spiegato che non dà peso ai primi passi della sua carriera, come i vecchi concorsi per voci nuove, ma si concentra sull'evoluzione artistica degli ultimi decenni. Questo mindset le permette di mantenere un focus aggressivo sulla qualità piuttosto che sulla quantità di anni passati sulla scena.

Intelligenza Artificiale nella musica

Un aspetto rivoluzionario del nuovo approccio creativo di Orietta Berti è l'utilizzo dell'intelligenza artificiale come strumento di supporto musicale. L'artista ha rivelato di aver registrato venti brani completamente nuovi, che programmerà attentamente nel corso degli anni, rilasciandone uno ogni tre mesi. Ha definito l'intelligenza artificiale un aiuto grandioso per il suo flusso di lavoro. La tecnologia viene utilizzata dall'autore musicale per generare la melodia e la struttura nella tonalità specifica desiderata dalla cantante, aderendo esattamente alla metrica richiesta.

Questa integrazione tecnologica ha permesso a Orietta Berti di imparare le canzoni immediatamente, trasformando l'assistente digitale in una "amica vocale". Ha espresso un entusiasmo sincero per questa innovazione, descrivendola come una cosa sorprendente e nuova. La sua reazione dimostra una apertura mentale rara tra i veterani del settore, vedendo nella tecnologia non una minaccia, ma un acceleratore creativo che migliora l'efficienza senza sacrificare l'anima della canzone.

Il ritorno al canto classico

Oltre all'innovazione tecnologica, Orietta Berti nutre un desiderio artistico che guarda al passato e alla tradizione. Ha espresso l'intenzione esplicita di tornare al canto tradizionale, dedicando una o due canzoni al canto classico italiano. Ha notato che anche i suoi ammiratori più fedeli attendono con ansia questa rivisitazione delle sue radici. Ha descritto lo stato attuale del mercato musicale come dominato da sincopi e stili diversi, ma ha ammesso con piacere che l'esecuzione di note alte e stabili, come i "Do", le fa ancora provare la stessa emozione di una volta.

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Parallelamente a queste dichiarazioni musicali, è necessario citare l'attualità televisiva riguardante la serie "I Cesaroni". Stasera andranno in onda i nuovi episodi della produzione. La trama porterà il pubblico a rivivere il passato dei personaggi, generando intense tensioni e complessi malintesi tra i protagonisti. Questa programmazione conferma la persistente popolarità del drama familiare sulla rete principale, offrendo un contrasto narrativo rispetto alle recenti dichiarazioni sulla musica leggera.