Oriol Vilanova: da 200.000 cartoline a un romanzo in mostra alla Biennale di Venezia

L'artista concettuale catalano Oriol Vilanova, con una collezione di oltre duecentomila cartoline raccolte nei mercatini delle pulci, realizza un'installazione monumentale che ricopre le pareti del padiglione spagnolo alla Biennale di Venezia. Attraverso un paziente lavoro di classificazione e accumulo, Vilanova costruisce un universo narrativo in cui gli scarti del consumo diventano arte, intrecciando temi politici, coloniali e personali. L'opera, frutto di vent'anni di ricerca, include anche una performance esterna ispirata a Buñuel.

È un artista catalano. Utilizzando più di duecentomila cartoline raccolte in negozi e mercatini delle pulci ha costruito un universo concettuale originale e ora rappresenta la Spagna alla Biennale di Venezia.

A volte la vita carica l'arte di nuovi significati. All'artista concettuale spagnolo Oriol Vilanova, 46 anni, originario di Manresa, è successo a Parigi nel 2022. Una mostra collettiva al museo Picasso includeva una sua opera: una giacca da lavoro blu con cartoline a tema Picasso nelle tasche. Un giorno l'opera è scomparsa.

Le telecamere di sicurezza hanno ripreso una persona che se l'era portata via, una donna anziana. L'artista racconta: Mi hanno comunicato che se fosse tornata l'avrebbero riconosciuta e fermata. Io avevo già perso le speranze.

Tuttavia l'adagio secondo cui si torna sempre sul luogo del delitto si è avverato: la polizia ha intercettato la signora e ha trovato l'opera nell'armadio di casa sua, solo leggermente modificata: aveva portato la giacca da un sarto per adattarla alla sua taglia. Il caso ha suscitato l'interesse dei media. In Francia il quotidiano Le Parisien ha scritto uno dei migliori articoli che abbia mai letto sul mio lavoro, e poi nelle pagine di cronaca! , ricorda Vilanova.

In Spagna la reazione principale è stata in un programma tv in cui si chiedevano se fossi un artista o un mascalzone, trattando di fatto l'arte contemporanea come una truffa. La vicenda potrebbe illustrare molti fenomeni sociali ai quali Vilanova non pensava quando ha ideato l'opera. Di solito lavoro senza seguire schemi prefissati, ma spesso gli elementi politici entrano nel processo, spiega, prendendo da uno scaffale una ventina di cartoline che raffigurano una spiaggia con stelle marine.

Sono immagini identiche, molto banali, ma se guardiamo le frasi sul retro vediamo che una di queste è stata spedita in Belgio dal Congo. E così appare, senza volere, la critica anticolonialista, per le domande che quelle frasi suscitano in chi le legge. Una cartolina può anche non avere un peso politico di per sé, ma certamente ce l'ha il modo in cui noi la guardiamo.

Queste sono solo venti di tutte le cartoline che Vilanova ha collezionato con pazienza, coltivando l'abitudine di andare almeno tre volte alla settimana - martedì, giovedì e sabato - al mercatino dell'usato a Bruxelles, città dove vive. Il mio lavoro è questo, insistere. È sorprendente che un'opera monumentale come questa, in costruzione da più di vent'anni, possa essere interamente contenuta nel salotto di casa sua, un tipico appartamento di Bruxelles, come lo definisce l'artista.

La casa è composta da una sala, una camera da letto, bagno e cucina, con pareti bianche e un pavimento di moquette grigia, e nemmeno un mobile oltre a quelli strettamente necessari. Il salotto ha l'aspetto di un ufficio. Salta agli occhi la libreria industriale di alluminio occupata da scatole di cartone fabbricate a mano da Ingrid, sua moglie e direttrice dello studio.

Contengono la collezione di cartoline di Vilanova - più di 200mila in tutto -, classificate secondo una gerarchia tematica in costante mutamento, che l'artista aggiorna con un sistema di fogli millimetrati scritti a matita: paesaggi, edifici, opere d'arte, gioielli, spiagge, ritratti. La collezione cresce, e con essa la libreria: quando gli scaffali arriveranno al soffitto e non ci sarà più spazio, Oriol e Ingrid si sposteranno in un appartamento più grande. Il trasloco sarà molto semplice.

Una selezione di cartoline, circa un quarto del totale, è stata spedita a marzo a Venezia, dove insieme all'installazione intitolata occupa il padiglione dedicato alla Spagna della Biennale arte, inaugurata il 9 maggio e in programma fino al 22 novembre 2026. La mia collezione è come un romanzo perennemente in corso di scrittura e assume una forma diversa ogni volta che viene esposta, dice Vilanova.

Questa sarà la mostra più importante da quando nel 2017 l'artista ha colonizzato la Fundació Tàpies di Barcellona, allora diretta da Carles Guerra, suo curatore anche a Venezia. Il materiale è composto da scarti di scarti: cartoline che vengono dai mercati delle pulci. Da lì io li riporto in vita e li reinterpreto. Occuperà l'interno dell'edificio dei giardini di Venezia, le cui pareti saranno completamente ricoperte di cartoline.

Ma da lì proseguirà anche all'esterno con un performer che mostrerà una cartolina, solo una ogni volta, ai visitatori che si troveranno nei pressi del padiglione. Questa parte dell'installazione è ispirata a una scena del film di Buñuel, in cui un maniaco sessuale mostra delle cartoline ad alcune bambine, e quando loro arrivano a casa le consegnano ai genitori, che prima si scandalizzano e poi si eccitano





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