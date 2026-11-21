Leoluca Orlando commenta il suicidio dell'ex capo della Polizia Gianni De Gennaro, invocando rispetto per la verità giudiziaria e storica sull'inchiesta via D'Amelio.

Leoluca Orlando, eurodeputato ed ex sindaco di Palermo, ha espresso un netto rifiuto contro qualsiasi forma di strumentalizzazione politica riguardo alla morte di Gianni De Gennaro, l'ex capo della Polizia morto violentemente. Orlando sottolinea che mentre contro le accuse della magistratura esiste la difesa legale nei gradi del processo, contro l'uso strumentale della politica da parte di alcune forze non c'è alcuna difesa accettabile.

Orlando e De Gennaro: la lotta contro la mafia

Leoluca Orlando ha ricordato pubblicamente il percorso istituzionale condiviso con Gianni De Gennaro negli anni in cui l'ex sindaco palermitano governava la città e De Gennaro ricopriva vari ruoli chiave nell'investigazione antimafia. Orlando definisce De Gennaro un servitore dello Stato impegnato a far prevalere il rispetto della legge e la cultura della legalità, un ricordo che accresce lo sgomento per la sua scomparsa.

Also read Morte di Gianni De Gennaro, la carriera tra Polizia e politica

La collaborazione tra i due attori è stata fondamentale per la Sicilia di quegli anni, in cui la mafia governava la città. Orlando cita l'estradizione di Tommaso Buscetta durante le sue prime sindacature, seguita dal maxi processo con la costituzione della parte civile del Comune di Palermo. De Gennaro, allora responsabile del Servizio centrale operativo e poi direttore della Direzione investigativa antimafia, offrì una preziosa collaborazione ai siciliani che lottavano per liberarsi dal dominio mafioso.

Il peso delle accuse sul depistaggio di Via D'Amelio

La morte di Gianni De Gennaro pesa come un macigno anche perché l'ex capo della Polizia era stato chiamato in causa in relazione a una delle trame più vergognose, ovvero il depistaggio dell'inchiesta sulla strage di Via D'Amelio. La Procura di Caltanissetta chiamava esplicitamente in causa De Gennaro, rendendo la situazione ancora più delicata e drammatica per la memoria storica del Paese.

Advertisement

Leoluca Orlando torna indietro con la memoria al 25 giugno del 1992, data cruciale per la storia italiana. Orlando ricorda di essere stato con Paolo Borsellino, il quale affermava di voler essere sentito dai magistrati di Caltanissetta per esporre il suo pensiero anche riguardo alla strage di Capaci. Purtroppo, Borsellino non fu mai ascoltato in quella sede, poiché arrivò prima l'autobomba che uccise l'antimafia e altri uomini della scorta.

Il rischio di perdere la verità storica e giudiziaria

Orlando invita a un doveroso rispetto per l'indagine in corso, ammettendo che non si conoscono tutti gli elementi necessari alla piena comprensione dei fatti. Tuttavia, esprime la ferma convinzione che la morte violenta di De Gennaro rischi di privare la collettività non solo della verità giudiziaria, ma anche della verità storica su eventi che hanno profondamente condizionato la vita del Paese.

L'ex sindaco di Palermo teme che sarà inevitabile la strumentalizzazione di parte politica per riscrivere la storia a proprio vantaggio. Se De Gennaro avesse potuto parlare e difendere il proprio operato, sarebbe stato possibile avere squarci di verità a cui tutti i cittadini hanno diritto. La mancanza di questa voce rischia di lasciare aperte ferite narrative ancora dolorose per l'opinione pubblica.

Il contesto delle reazioni politiche è complesso, come dimostrato dai diversi interventi di esponenti di destra come La Russa, Mollicone e Rampelli, che hanno difeso la posizione della Polizia in passato. Tuttavia, il messaggio di Orlando rimane chiaro: la politica non può usare la morte di un magistrato o un funzionario dello Stato come arma di guerra, ma deve rispettare il ruolo della giustizia per fare chiarezza sui fatti avvenuti.