Orlando Magic, un'altra stagione finita al primo turno: Mosley esonerato e dubbi sul futuro

La sconfitta contro i Detroit Pistons in gara 6 dei playoff segna la fine della stagione per gli Orlando Magic e l'esonero di coach Mosley. Paolo Banchero esprime dubbi sulla capacità della squadra di fare il salto di qualità, mentre la dirigenza promette di evitare rivoluzioni radicali.

La sconfitta contro i Detroit Pistons in gara 6, dopo essere stati in vantaggio 3-1 nella serie, rappresenta un duro colpo per gli Orlando Magic e un'ennesima occasione mancata per superare il primo turno dei playoff.

Il crollo è stato netto, con soli 19 punti segnati nel secondo tempo e una serie impressionante di 23 tiri consecutivi sbagliati, culminati in un punteggio finale di 93-79. Questa debacle ha inevitabilmente portato alla fine dell'esperienza di coach Mosley, che paga una stagione deludente e costellata da infortuni.

Gli Orlando Magic, che ambivano a diventare una forza rilevante nella Eastern Conference, si sono fermati al primo turno per il terzo anno consecutivo, estendendo a 16 anni la loro astinenza da vittorie nei playoff. Paolo Banchero, con onestà, ha espresso dubbi sulla reale capacità della squadra di fare il salto di qualità, sottolineando come i risultati degli ultimi tre anni non supportino tali ambizioni. La costruzione di una mentalità vincente, secondo Banchero, deve iniziare da questo momento.

La stagione 2023/24 aveva inizialmente mostrato segnali incoraggianti, con un percorso che sembrava ben avviato verso una nuova dimensione nella Eastern Conference, culminato in una sconfitta combattuta in gara 7 contro i Boston Celtics. Tuttavia, gli infortuni sono stati un fattore determinante nel condizionare il cammino della squadra. Nella stagione successiva, Banchero, Suggs e Franz Wagner hanno giocato insieme solo in sei partite, mentre Suggs ha saltato l'intera serie contro i Celtics.

Quest'anno, la situazione non è migliorata, con Wagner costretto a saltare numerose partite, inclusa gara 4 dei playoff. Nonostante la squadra mostrasse un buon funzionamento quando al completo, la percezione generale era quella di un gruppo disunito e poco pronto in campo. Un aspetto critico è stato il tiro da tre, con i Magic che, pur essendo tra le squadre che tentavano più triple aperte, accusavano una bassa percentuale di realizzazione.

Anche la produzione di Paolo Banchero è calata, così come la solidità difensiva della squadra, che era stata tra le migliori negli anni precedenti. Per evitare di rimanere bloccati a un passo dal salto di qualità, i Magic dovranno intervenire durante l'estate, anche se l'acquisizione di Bane lo scorso anno ha richiesto un sacrificio significativo in termini di scelte draft.

Nonostante ciò, il presidente Weltman ha chiarito che non ci saranno rivoluzioni radicali, sottolineando l'importanza di analizzare attentamente la situazione e di non smantellare completamente la squadra a causa di un singolo evento. La ricerca di un nuovo allenatore si concentrerà su una figura in grado di valutare la squadra, favorirne la crescita e comprendere a che punto si trova nel suo percorso di sviluppo, superando la fase di ricostruzione.

L'eliminazione è stata un duro colpo, ma la dirigenza è determinata a costruire un futuro solido e competitivo





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