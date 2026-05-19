Ormoni e calo di energia dopo i 40: una connessione poco nota

La transition perimenopausale, la fase che precede la menopausa, può portare a cambiamenti ormonali che influenzano la sensibilità insulinica e causano sintomi come stanchezza e calo di energia. La Dottoressa Federica Almondo spiega come gli estrogeni regolano la sensibilità insulinica e come una dieta sbilanciata o una carenza di vitamine può peggiorare i sintomi.
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Risponde la Dottoressa Federica Almondo, specialista in Scienza dell'Alimentazione, esperta di nutrizione personalizzata e longevitào 47 anni, il ciclo è diventato irregolare da qualche mese. Niente di preoccupante, dice il mio ginecologo. Ma da un po’ dopo pranzo mi sento a pezzi, stanca in un modo strano, ho proprio un calo di energia e ho voglia di dormire. Soprattutto quando mangio pasta o riso.
Gli esami sono tutti nella norma. Il medico mi ha detto di sfuggita che forse c’entrano gli ormoni, ma non mi ha spiegato perché. Può essere davvero così
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