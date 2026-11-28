Broncopolmonite blocca Ornella Muti. Mariotto minaccia la rinuncia, D'Urso la sprona. La reazione del cast e i prossimi passi per il possibile ripescaggio.

La partecipazione di Ornella Muti a Ballarò è posta sotto torchio a causa di un improvviso e severo attacco di broncopolmonite, che ha interrotto di netto la preparazione artistica dell'attrice. Nelle ultime settimane, i sintomi, partiti con una tosse persistente e fastidiosa, si sono aggravati fino a rendere impossibile ogni tipo di attività fisica intensiva, costringendo la performer a confrontarsi con una realtà dolorosa: l'impossibilità di allenarsi per la trasmissione televisiva.

La decisione della Muti e la reazione del cast

Ornella Muti, attraverso una videochiamata con il suo partner di ballo Pasquale, ha esplicitato con chiarezza le sue limitazioni attuali. L'attrice ha dichiarato di aver tentato disperatamente di resistere e di continuare la preparazione, ma ha ammise che il suo fisico non le permette più di affrontare gli esercizi. Nonostante il desiderio profondo di non mollare, la salute impone una pausa, un dato di fatto che getta un'ombra sulla futura programmazione della serata di gara e sulle dinamiche del duo.

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Le reazioni all'interno del cast e della giuria di Ballarò sono state immediate e cariche di emotività, spaziando dalla preoccupazione alla lealtà professionale. Simona Ventura, conduttrice e membro della giuria, ha richiamato la lunga e prestigiosa carriera dell'attrice, spronandola a non lasciarsi abbattere dall'ostacolo fisico. La Ventura ha enfatizzato come il carattere, la forza interiore e il carisma di Ornella Muti siano strumenti potenti contro le avversità, invitandola a mantenere la determinazione necessaria per affrontare qualsiasi scenario.

Il minaccioso ritorno di Mariotto e le critiche di Fialdini

Il scenario si complica notevolmente con l'intervento di Guillermo Mariotto, il coreografo e volto storico del programma. Il designer ha lanciato un ultimatum diretto a Ornella Muti, dichiarando con fermezza che, in caso di mancata riconciliazione o ritorno dell'attrice, egli stesso abbandonerà il programma. La sua dichiarazione non è solo un gesto di protesta, ma un chiaro segnale dell'importanza che lui attribuisce al rapporto artistico con la cantante, definendolo una forma di magia indispensabile per lo spettacolo.

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Parallelamente, Francesca Fialdini ha offerto una prospettiva più amara e realistica sulla natura della competizione. La giornalista ha ricordato come Ballarò richieda uno sforzo fisico enorme, paragonandolo a una fatica costante fatta di sudore e dolore. Fialdini ha sottolineato che la trasmissione "spoglia" i concorrenti, facendo cadere tutte le maschere e rivelando la vera essenza delle persone, un processo che richiede una resistenza fisica non indifferente, specialmente per chi sta affrontando un problema di salute grave.

Dibattito sul tavolo della giuria e speranze per il ripescaggio

Il dibattito tra i membri della giuria si è animato anche su questioni esterne alla singola vicenda medica. Ivan Zazzaroni ha colto l'occasione per lanciare una provocazione, suggerendo che se Mariotto decidesse di andarsene, Ornella Muti dovrebbe riflettere attentamente sulla situazione. La risposta di Mariotto è stata tagliente, con una frecciata diretta al tavolo della giuria, accusando implicitamente alcuni membri di favorire una composizione fittizia o non autentica, definendo la loro posizione come quella di una "giuria fake".

Nonostante le tensioni, Barbara D'Urso ha espresso un appello diretto e incoraggiante verso Ornella Muti. La conduttrice ha auspicato il ritorno dell'attrice, elogiando la sua bellezza e la sua capacità di ballare in modo divino, come dimostrato durante l'ultima apparizione al ripescaggio. D'Urso ha sottolineato come Ornella sembri prevenuta o scettica, invitandola a non perdere la fiducia e a vestirsi di rosso per una possibile nuova sfida, mantenendo alta l'attenzione del pubblico sulle sue potenzialità.

Prossimi passi e appuntamento con la produzione

Il ballerino Pasquale ha descritto il percorso condiviso con Ornella Muti come incredibile, dimostrando totale dedizione e disponibilità a continuare il lavoro nonostante gli intoppi. Di fronte alla domanda se sarà possibile vederla in gara il sabato prossimo, l'attrice ha risposto con cautela ma con una speranza viva, dicendo che si può solo sperare in un recupero tempestivo. Milly Carlucci, produttrice esecutiva, ha fissato un appuntamento concreto per lunedì, dando il via libera a Ornella per iniziare a mettere nero su bianco il sogno del possibile rientro in competizione.

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La produzione di Ballarò attende quindi la risposta finale di Ornella Muti, che potrebbe arrivare proprio nel corso di questa settimana. L'obiettivo è organizzare al meglio il rientro per il possibile ripescaggio, una fase cruciale che potrebbe salvare la sua permanenza in televisione. La situazione resta fluida, dipendente esclusivamente dalla rapidità del recupero clinico dell'attrice e dalla volontà di tutti i soggetti coinvolti di superare l'ostacolo per non spegnere lo spettacolo.