Ornella Muti e D'Urso: l'infortunio e la polemica su La volta buona

Ornella Muti interrompe la performance per un infortunio alla spalla, scatenando la polemica con Barbara D'Urso e la difesa di Pasquale La Rocca a La volta buona.

Ornella Muti è al centro di una forte polemica televisiva durante la puntata di La volta buona andata in onda sabato 7 novembre 2026. L'attrice ha subito un infortunio alla spalla durante la sesta puntata del programma, costringendola a interrompere bruscamente la propria esibizione in pista. L'evento ha segnato un momento di alta tensione, non solo per le condizioni fisiche della concorrente, ma anche per le aspre critiche rivoltele dalla giurata Barbara D'Urso.

Le condizioni fisiche di Ornella Muti

Dopo appena 38 secondi di danza, Ornella Muti ha dovuto abbandonare la performance a causa di un dolore insopportabile. La conduttrice Milly Carlucci ha spiegato che l'attrice, già preoccupata da problemi fisici preesistenti, era rimasta coinvolta in un incidente durante le prove del venerdì. Sia l'attrice che il suo maestro di ballo Pasquale La Rocca erano caduti, aggravando ulteriormente la situazione di salute della concorrente. Nonostante ciò, Milly Carlucci ha definito l'artista come una donna che non demorde, paragonandola a un soldato che ha provato ad andare avanti fino all'ultimo.

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Le critiche di Barbara D'Urso

La giurata Barbara D'Urso ha colto l'occasione del giudizio per rivolgere all'attrice considerazioni personali non legate esclusivamente alla coreografia. D'Urso ha invitato Ornella Muti a uscire dal racconto di una donna fragile che ha paura di tutto, riferendosi a vecchie tensioni lontane dal contesto del programma. La giurata ha accusato l'attrice di poter ferire con le parole e di non dire nulla in diretta, commentando invece dietro le quinte. Per concludere il suo intervento, Barbara D'Urso ha aggiunto una battuta sferzante, offrendole un tutore che le avanza a casa, augurandole di guarire e di compiere questo scatto evolutivo.

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La replica di Pasquale La Rocca

La reazione del maestro di ballo Pasquale La Rocca è stata immediata e dura, definendo la conversazione con Barbara D'Urso superflua. Il ballerino ha dichiarato di essere amareggiato dal confronto avvenuto in diretta e di aver scelto di intervenire solo per proteggere Ornella Muti. La Rocca ha sottolineato che sarebbe stato più opportuno discutere di questi aspetti in un momento precedente, sottolineando come non sia il caso di affrontare tali questioni nel contesto attuale del programma. La sua difesa ha ricevuto il supporto di Simona Ventura, che ha criticato la mancanza di empatia mostrata dalla giurata in un momento così delicato per l'attrice.

I piani futuri di Ornella Muti

Nonostante la situazione, Ornella Muti ha lasciato aperta la possibilità di rientrare nelle prossime settimane del programma. L'attrice ha dichiarato di aver lasciato la gara aperta alla continuità, esprimendo il desiderio di continuare a competere. Ha spiegato che gli antidolorifici la tengono un po' imbambolata, ma che se riesce fisicamente, è intenzionata a tornare in pista. Al momento, l'attrice preferisce non sbilanciarsi su pronostici o decisioni definitive, affermando di vivere il momento presente senza guardare indietro o avanti. La giuria, nel complesso, ha continuato a considerare Ornella Muti come una delle concorrenti più interessanti di questa edizione, incoraggiandola nei suoi intenti.