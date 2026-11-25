Ornella Muti è costretta a sospendere le prove di Ballando con le Stelle a causa di una broncopolmonite. La notizia dello spin-off RaiPlay.

La carriera televisiva di Ornella Muti, attualmente impegnata nella competizione coreutica di Ballando con le Stelle in coppia con il professionista Pasquale La Rocca, ha subito un'interruzione improvvisa dovuta a gravi motivi di salute. L'attrice, da diverse settimane protagonista dello show in onda sulla RAI, ha affrontato un percorso fisico difficile segnato da dolori alla spalla e difficoltà respiratorie persistenti che hanno messo a dura prova la sua resistenza durante le dirette serali.

Le condizioni cliniche della Muti

Nel corso di una puntata di Ballando Segreto, lo spin-off della trasmissione disponibile sulla piattaforma digitale RaiPlay, Ornella Muti ha fornito un aggiornamento dettagliato e preoccupante sul suo stato fisico, smentendo implicitamente le speranze di un immediato ritorno alla normalità. La conduttrice Milly Carlucci ha aperto la conversazione chiedendo direttamente all'attrice come si sentisse dopo l'ultima serata di gara, cercando di valutare se fosse possibile procedere con le prove successive.

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La risposta della protagonista è stata netta e priva di false speranze: l'attrice ha dichiarato di non sentirsi bene e di non poter più allenarsi, citando una recente presa che le ha causato una compressione alla cassa toracica. Questo episodio ha impedito all'ossigeno di raggiungere adeguatamente la muscolatura, lasciando la Muti con un respiro affannoso e privo di fiato, una condizione che ha suscitato l'osservazione shock della stessa Carlucci, la quale aveva notato come l'attrice sembrasse una montagna scossa dal terremoto durante le esibizioni.

La diagnosi ufficiale che ha costretto alla sospensione delle attività sportive è la broncopolmonite, una patologia infiammatoria dei polmoni che il personale medico ha severamente sconsigliato di contrastare con lo sforzo fisico. Ornella Muti ha specificato che attualmente dispone solo di un filo d'aria, rendendo ogni movimento non solo doloroso ma potenzialmente dannoso per un apparato respiratorio già compromesso, richiedendo quindi un intervento medico immediato e riposo assoluto.

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La reazione della direzione e della squadra

Di fronte a questa situazione di emergenza sanitaria, la conduttrice Milly Carlucci ha proposto ufficialmente alla concorrente e al suo partner di danza di concedersi una pausa di recupero temporanea, stabilizzando le aspettative per le prossime esibizioni. La proposta della Carlucci era chiara e strutturata: due giorni di assoluto riposo forzato per permettere al corpo di reagire alla malattia, adottando un approccio paziente e graduale nella valutazione delle capacità fisiche residue.

Il ballerino professionista Pasquale La Rocca, intervenuto in collegamento telefonico, ha espresso la sua piena adesione alla linea guida della conduzione, condividendo la necessità di vivere la situazione giorno per giorno. La sua priorità è osservare il tipo di miglioramento che Ornella riuscirà ad ottenere, riconoscendo che la ripresa delle attività agonistiche non può essere pianificata con rigidità ma deve seguire l'evoluzione clinica della paziente.

Prima di concludere il segmento dedicato alla coppia, Milly Carlucci ha voluto trasmettere un messaggio di forte vicinanza emotiva, ribadendo l'affetto incondizionato della squadra tecnica e del pubblico da casa verso Ornella Muti. La conduttrice ha dichiarato con emozione che tutti desiderano ardentemente rivedere l'attrice in pista, sottolineando come la sua presenza sia ormai entrata nei cuori dei telespettatori indipendentemente dai risultati tecnici della competizione.

Prospettive future e calendario delle gare

Al momento, i prossimi giorni saranno dedicati esclusivamente al riposo e al riposo terapeutico, senza alcuna garanzia sul ritorno in pista per la diretta di sabato, che corrisponde alla nona puntata del programma. La situazione rimane fluida e dipenderà strettamente dall'andamento della broncopolmonite nei prossimi giorni, con un monitoraggio ora per ora delle condizioni di salute della protagonista per determinare se sarà in grado di sostenere lo sforzo fisico richiesto.

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Sebbene ci sia speranza in un eventuale rientro, la complessità del caso clinico lascia aperta la possibilità che Ornella Muti debba affrontare la competizione in una forma ridotta o completamente assente dalle dirette successive. Il calendario prevede infatti un ripescaggio alla decima puntata, un evento che potrebbe cambiare le dinamiche della gara e le opportunità di permanenza dei concorrenti, aggiungendo un ulteriore elemento di incertezza alla già delicata situazione sanitaria in corso.

Resta inoltre da verificare se, in caso di ritorno, l'attrice riuscirà a scendere in pista per ballare interamente o se dovrà limitarsi a brevi apparizioni, come accaduto in precedenti occasioni, per rispettare i regolamenti e le limitazioni imposte dalla sua condizione di salute. La priorità assoluta rimane il recupero clinico, con ogni decisione futura presa in stretta collaborazione tra la produzione televisiva e i medici curanti.