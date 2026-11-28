Ornella Muti lascia Ballando con le Stelle per bronchite. Doppia eliminazione in diretta del 28 novembre, prova sorpresa per la giuria e ritorno di Roberta Bruzzone in pista.

La diretta televisiva di Ballando con le Stelle del 28 novembre sancisce l'addio della celebre attrice Ornella Muti alla competizione. L'elimininazione è la conseguenza diretta di una bronchite che ha impedito alla concorrente di partecipare alla gara, rendendo inevitabile il suo ritiro secondo le regole del programma. Milly Carlucci, conduttrice della trasmissione, ha confermato che la normativa impone il disimpegno da chi non è fisicamente presente in pista per esibirsi.

La sfida tecnica di Roberta Bruzzone e i voti

Roberta Bruzzone, nota ballerina professionista, scende nuovamente in pista per una esibizione speciale dedicata. Accompagnata dal partner Luca Favilla, l'artista si è cimentata in un passo doppio, dimostrando tecnica e precisione artistica davanti alla giuria presieduta da Carolyn Smith. Questa performance rappresenta un momento di eccellenza tecnica in un programma che sta affrontando una fase decisiva con nove coppie ancora in gara.

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La serata include anche la classifica aggiornata dei punti raccolti durante la trasmissione. Aurora Ramazzotti e il suo partner Nikita Perotti hanno raggiunto la vittoria parziale grazie alla loro interpretazione, segnando un distacco significativo rispetto agli altri concorrenti. L'eliminazione di Riccardo Rossi completa il quadro delle dinamiche competitive, riducendo il numero di partecipanti sopravvissuti alla fase cruciale del torneo.

Prova a sorpresa e le reazioni della giuria

La nona puntata ha introdotto una prova tecnica inattesa che ha messo alla prova l'adattabilità dei concorrenti senza il supporto dei loro maestri di ballo. Ogni atleta ha dovuto eseguire un ballo assegnato a sorpresa e identificare correttamente il generecoreografico. La struttura del test mirava a verificare le competenze musicali e di movimento dei professionisti in contesti non preparati in anticipo.

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Monica Guerritore ha mostrato iniziale resistenza alla sfida proposta dalla direzione artistica. L'attrice ha dichiarato di essere pronta per un tango argentino tra due uomini, rifiutando di partecipare alla prova standard. Carolyn Smith ha invitato la concorrente a mettersi in gioco con un approccio diverso, sottolineando l'importanza dell'improvvisazione. Monica Guerritore ha infine accettato di ballare una salsa e ha riconosciuto correttamente il genere, ottenendo punti significativi.

Gli altri concorrenti hanno affrontato stili differenti durante la prova sorpresa. Aurora Ramazzotti si è esibita in un charleston, Andy Diaz in un cha cha cha e Manuela Moreno in un boogie woogie. Anna Safroncik ha danzato un charleston, Noemi Bocchi un samba e Alessandro Matri un jive. Alberto Ravagnani ha ricevuto 15 punti, Anna Safroncik 10 e Alessandro Matri 5, riflettendo la precisione delle loro identificazioni.

Le emozioni post-eliminazione e i prossimi passi

Ornella Muti, presente in collegamento video da casa, ha dichiarato di sentirsi molto meglio rispetto ai giorni precedenti l'eliminazione. L'attrice ha espresso soddisfazione per l'esperienza vissuta, citando come unica nota negativa le polemiche esterne che hanno disturbato la serenità del gruppo. Simona Ventura ha inviato messaggi di incoraggiamento, mentre Mariotto ha scherzato sulla possibilità di lasciare la trasmissione.

Barbara D'Urso ha augurato alla concorrente di tornare in pista non appena le condizioni di salute lo permetteranno, confermando la disponibilità del programma per un eventuale ripescaggio futuro. La trasmissione mantiene un alto livello di competizione con le nove coppie rimaste in lizza. La prossima puntata determinerà l'accesso alle fasi finali, con ulteriori eliminazioni in arrivo per i concorrenti sopravvissuti.