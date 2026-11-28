Ornella Muti non ballera' al ripescaggio di Ballando con le Stelle 2026. Milly Carlucci conferma l'eliminazione dopo la broncopolmonite. Scopri i dettagli e le reazioni.

Ornella Muti non parteciperà al ripescaggio della nona puntata di Ballando con le Stelle 2026. La conduttrice Milly Carlucci ha annunciato sabato 28 novembre l'eliminazione definitiva dell'attrice, che lascia la competizione prima dell'inizio dei quarti di finale. La decisione è stata presa a causa dello stato di salute compromesso di Ornella Muti, che non ha potuto essere presente nello schieramento di questa sera insieme a Pasquale La Rocca.

Dettagli tecnici e stato di salute dell'attrice

La comparsa di Ornella Muti nello schieramento degli abbinamenti di questa puntata ha segnato un momento cruciale per il suo destino in gara. Milly Carlucci ha chiarito subito che la presenza dell'attrice era assente, aprendo una comunicazione diretta con lei da casa. Ornella Muti ha assicurato di stare molto meglio, ma ha confermato di non avere la volontà o la possibilità fisica di ballare al ripescaggio.

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I motivi di questa uscita anticipata sono legati a una serie di problemi di salute che hanno colpito l'attrice nelle ultime settimane. Dopo una caduta durante le prove, Ornella Muti ha dovuto affrontare un peggioramento dei problemi alla spalla e dolori alle costole. A complicare ulteriormente la situazione si è aggiunta una broncopolmonite, che negli ultimi giorni le ha impedito di allenarsi e tornare in pista.

Reazioni e interventi degli ospiti nello studio

Prima della decisione finale, il programma ha inviato un recap del percorso dell'attrice nelle scorse puntazioni. Ornella Muti si è detta felice di rivedere quanto fatto, definendolo un magico percorso fatto con Pasquale La Rocca. Simona Ventura le ha rivolto un messaggio di incoraggiamento, dicendo che la attendono al ripescaggio se possibile, un'occasione che l'attrice ha però declinato.

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Anche altri ospiti hanno espresso il loro supporto e delusione per la situazione. Francesca Fialdini ha ricordato di aver ballato con il dolore di un infortunio, dispiacendosi della luce che le era stata tolta durante il percorso. Mariotto ha lanciato minacce scherzose, dichiarando che se Ornella Muti non torna either lui se ne va o lui balzerà con Pasquale La Rocca.

Il pubblico ha accolto Ornella Muti con applausi nello studio di Saxa Rubra, dimostrando il suo affetto per l'attrice. La conduttrice ha sottolineato che il popolo italiano si aspetta di sentire ancora Barbara d'Urso, un riferimento alla sua presenza in televisione. Ornella Muti ha risposto con un'esclamazione di sorpresa, riconoscendo la sua determinazione e sperando di rivederla la prossima settimana in altre forme.

Impatto sul programma e prossime fasi

L'eliminazione di Ornella Muti anticipa la conclusione della fase iniziale di Ballando con le Stelle 2026. Sabato 28 novembre sono previste oltre al vincitore di puntata due eliminazioni, segnando un ritmo serrato per la competizione. L'uscita dell'attrice dalla gara lascia spazio alla prosecuzione del reality show di Rai 1 verso le fasi successive, con il pubblico che ora aspetta le prossime mosse degli altri concorrenti.

La decisione di Ornella Muti di ritirarsi è stata presa per rispetto verso il programma e i compagni di gara, evitando di forzare una partecipazione non adatta alle sue condizioni fisiche attuali. Pasquale La Rocca ha espresso la sua speranza di rivederla a ballare, ma la scelta finale è stata quella di chiudere il ciclo con questa attrice. Il programma continuerà con le energie dei concorrenti rimasti, mantenendo alta l'attenzione del pubblico televisivo italiano.