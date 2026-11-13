Ornella Muti ha due costole rotte: la figlia Naike Rivelli denuncia l'infortunio a Ballando con le stelle

Naike Rivelli racconta che la madre Ornella Muti ha due costole fratturate durante Ballando con le stelle e chiede la pubblicazione dei referti medici.

Naike Rivelli, figlia dell'attrice Ornella Muti, si dice seriamente preoccupata per le condizioni di salute della madre, impegnata nel programma Ballando con le stelle. In un'intervista al settimanale Gente, Naike Rivelli ha spiegato che Ornella Muti ha riportato due costole fratturate, una delle quali rotta in due punti e scomposta, oltre a un infortunio alla spalla.

Nella stessa intervista, Naike Rivelli ha anche criticato il comportamento di una giurata del programma, accusata di non aver praticamente rivolto la parola a Ornella Muti per cinque puntate. Le dichiarazioni, riportate da Gente, riaprono il dibattito sulle dinamiche televisive dello show e sulla permanenza della concorrente in gara.

Also read Le rotte della truffa russa su Teheran

Le costole fratturate e il ricorso agli antidolorifici

Ornella Muti ha due costole fratturate e assume antidolorifici dall'inizio di settembre, cioè da quando è iniziata la sua avventura a Ballando con le stelle. Secondo la figlia Naike Rivelli, la situazione fisica della concorrente è più grave di quanto emerso finora.

Naike Rivelli sostiene che la madre si sia fatta male praticamente dal primo giorno e che non abbia mai detto nulla al riguardo, perché non è da lei lamentarsi. Il silenzio, spiega la figlia, è stato una scelta costante di Ornella Muti.

Advertisement

Naike Rivelli descrive la madre come una persona che non assume mai farmaci e che ha sempre seguito un approccio olistico e omeopatico. Per questo motivo, il ricorso agli antidolorifici rappresenta per la famiglia un cambiamento significativo.

Ornella Muti aveva già problemi al ginocchio, legati a un incidente avvenuto durante le riprese di un film, e non era ancora completamente guarita. Nonostante questo, ha voluto partecipare al programma perché ci teneva moltissimo. Dopo una caduta, si è fatta male anche alla spalla, e la priorità indicata da Naike Rivelli è ora la salute della madre.

Richiesta dei referti medici e accuse alla giuria

Naike Rivelli chiede che vengano messi a disposizione i referti medici di Ornella Muti, sottolineando che la madre non ha mai voluto esporre pubblicamente i propri problemi di salute. Naike Rivelli agisce anche come manager dell'attrice.

Naike Rivelli afferma di non sapere più a cosa credere riguardo alla permanenza della madre in gara. Si è parlato a lungo di una possibile eliminazione, prima per una puntata, poi per tre, e ora per sei, ma la figlia ammette di avere difficoltà a distinguere le informazioni vere da quelle circolate.

Secondo Naike Rivelli, un'altra giurata per cinque puntate non avrebbe praticamente rivolto la parola a Ornella Muti. La giurata avrebbe poi giustificato il silenzio sostenendo che la concorrente non volesse parlare con la giuria, ma Naike Rivelli replica che la madre aveva detto soltanto di non voler battibeccare con i giurati e di accettare i verdetti senza discutere ogni volta.

Advertisement

Naike Rivelli ha riconosciuto che Pasquale è una persona meravigliosa e un professionista straordinario, ma ha ricordato che in gara c'è anche la madre, che è la concorrente. Secondo la figlia, il rapporto tra giuria e concorrente dovrebbe basarsi su un giudizio tecnico e su un confronto corretto, senza silenzi prolungati.

Nuove proposte di spettacoli dopo Ballando

Ornella Muti e Pasquale hanno ricevuto proposte per spettacoli di ballo in giro per il mondo, anche in Russia, secondo quanto riferito dalla figlia Naike Rivelli. L'attrice, quindi, potrebbe proseguire la sua esperienza con il ballo anche dopo la conclusione del programma.

Naike Rivelli ricorda che la madre ha già lavorato in Russia, esibendosi con i ballerini del Bolshoi. Questo precedente rende, secondo la figlia, concreta l'ipotesi di future esibizioni internazionali.

Il punto centrale, però, resta la salute di Ornella Muti. Naike Rivelli ribadisce che la priorità è che la madre si rimetta in salute, prima di affrontare nuovi impegni professionali legati alla danza.