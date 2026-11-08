Ornella Muti infortunio: stop alla performance in Ballando con le Stelle

Ornella Muti ferma l'esibizione per un infortunio alla spalla. Milly Carlucci interviene subito. La coppia prova a ballare ma il dolore prevale.

La serata di Ballando con le Stelle ha registrato un momento di tensione quando Ornella Muti ha interrotto bruscamente la propria esibizione in pista. L'attrice, accompagnata dal ballerino Pasquale La Rocca, ha subito un forte dolore alla spalla, costringendo la conduzione di Milly Carlucci a intervenire immediatamente per fermare la musica. L'incidente ha messo a dura prova la coppia, già segnata da precedenti difficoltà fisiche riportate durante le prove.

L'intervento di Milly Carlucci

Milly Carlucci ha preso la parola per spiegare chiaramente la situazione al pubblico. La conduttrice ha rivelato che Ornella e Pasquale sono caduti durante una sessione di allenamento, scivolando e aggravando un precedente disturbo alla spalla. La gamba che dava problemi è rimasta ipertesa attorno al collo del partner, peggiorando la situazione dell'attrice.

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Il verdetto sulla partecipazione

A pochi minuti dalla diretta della sesta puntata, la produzione ha offerto alla coppia due opzioni. Possono decidere di ritirarsi definitivamente o provare a ballare per trenta secondi, sufficiente per essere giudicati dalla giuria come previsto dal regolamento. Ornella Muti, nonostante il dolore, ha scelto di tentare, dimostrando una determinazione notevole.

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Le parole di Pasquale La Rocca

Pasquale La Rocca ha espresso il proprio dispiacere per la situazione, ma ha elogiato il coraggio di Ornella Muti. Il ballerino ha affermato che l'attrice non ha mai mollato, nonostante i piccoli acciacchi. Questa settimana sono stati più duri, ma Ornella ha voluto comunque provare a esibirsi, mostrando un carattere forte.

La reazione di Francesca Fialdini

Francesca Fialdini, che lo scorso anno si è trovata nella stessa situazione, ha manifestato tutta la sua solidarietà alla coppia. L'ex ballarina ha invitato Ornella e Pasquale a non mollare, ricordando loro che la determinazione può fare la differenza. Ornella, molto silenziosa e provata dal dolore, ha rassicurato tutti dicendo che vuole continuare.