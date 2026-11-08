Ornella Muti si infortuna a Ballando: il sostegno di Naike Rivelli e le critiche di Barbara d'Urso

L'attrice Ornella Muti è costretta a fermarsi per un infortunio alla spalla durante Ballando con le Stelle. Ecco le reazioni di Naike Rivelli e le critiche di Barbara d'Urso.

La concorrente Ornella Muti ha interrotto bruscamente la sua partecipazione a Ballando con le Stelle dopo soli 38 secondi di performance. Il motivo è un forte dolore alla spalla che ha costretto l'attrice a scendere dalla pista. La conduttrice Milly Carlucci ha spiegato che Muti era già acciaccata e vittima di un incidente durante la prova del venerdì, definendola una soldato che non demorde nonostante il dolore.

Il momento dell'infortunio e la reazione della giuria

Dopo la caduta in sala prove, Muti ha mostrato le lacrime agli occhi restando in silenzio. Barbara d'Urso ha intervenuto duramente invitando l'attrice a uscire dal racconto di una donna fragile e paurosa. La giurata ha rimproverato Muti per i suoi commenti critici verso ambienti esterni alla trasmissione, sottolineando la sua fragilità emotiva.

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Il sostegno di Naike Rivelli e la famiglia

La figlia di Ornella Muti, Naike Rivelli, ha offerto un supporto intimo pubblicando un videomessaggio della madre insieme al maestro Pasquale La Rocca. Rivelli ha condiviso foto del passato scrivendo la frase la classe non è acqua, dimostrando ammirazione per la madre. La famiglia augura un rapido recupero per riprendere la gara con lo stesso impegno di sempre.

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Le difese del maestro e le critiche a Barbara d'Urso

Pasquale La Rocca ha difeso Ornella Muti dalle critiche aspre della giurata. Anche Simona Ventura ha criticato la mancanza di empatia di Barbara d'Urso in un momento delicato. La Rocca ha trovato superfluo l'intervento della giurata, invitando al rispetto per la concorrente infortunata.

Prospettive future e recupero fisico

Ornella Muti non ha escluso un possibile ritorno in gara nelle prossime settimane. Ha ammesso tuttavia di avere bisogno di tempo per recuperare dall'infortunio alla spalla. Il supporto dai fan sui social è intenso e continua a essere molto sentito.