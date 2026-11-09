Ornella Vanoni rivive il capolavoro del 1970 con Vinícius e Toquinho: esce l'edizione cinquantennale rimasterizzata con inediti

Nar International e Warner Music Italy presentano l'edizione speciale del 50° anniversario di un album storico, con tracce rimasterizzate e dieci registrazioni inediti che celebrano l'incontro tra Ornella Vanoni, Vinícius de Moraes e Toquinho.

Ornella Vanoni, dopo un mezzo secolo dal suo storico capolavoro, torna a risplendere grazie a un'edizione speciale che celebrates il suo album con Vinícius de Moraes e Toquinho.

L'opera originale, intitolata La voglia la pazzia l'incoscienza l'allegria, viene oggi riproposta in una veste rinnovata che ne esalta la qualità sonora e il profondo valore emotivo, confermando la sua attualità nonostante i cinquant'anni trascorsi. L'uscita, prevista per venerdì da Nar International e Warner Music Italy, non si limita alla rimasterizzazione del disco originario, ma propone anche un secondo album contenente dieci registrazioni mai pubblicate precedentemente, tra cui canzoni, versioni alternative e conversazioni che offrono uno sguardo intimo e backstage sulle sessioni di registrazione.

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Edizione speciale e registrazioni inedite

Questo progetto permette all'ascoltatore di entrare direttamente in quello studio, sperimentando la magia della musica mentre prende forma, con la consapevolezza di essere presente in quel momento storico. La voce di Ornella, sensuale e malinconica, si intreccia con quella profonda di Vinícius e con la chitarra virtuosistica di Toquinho, creando un'alchimia perfetta tra tre artisti e tre mondi diversi.

A farli incontrare fu Sergio Bardotti, che non solo diresse le registrazioni ma si impegnò anche nella traduzione dei testi brasiliani in italiano, adattandoli con sensibilità per mantenere l'anima delle composizioni originali. Gianfranco Lombardi curò gli arrangiamenti orchestrali e i cori, contribuendo a dare quella cornice sonora calda e avvolgente che rende l'ascolto ancora moderno e attuale.

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Mario Lavezzi, presente al primo ascolto con la stampa alla Warner di Milano, ricorda con affetto come Ornella non si limitasse a cantare, ma recitasse interpretando la canzone con una naturalità straordinaria, rendendo l'esperienza di ascolto simile a vivere un evento in diretta. Le tracce includono classici come A felicidade, composta da Antônio Carlos Jobim e Vinícius per il film Orfeu Negro, dove la saudade brasiliana viene trasmessa attraverso un respiro che emociona, e Marina di Dorival Caymmi, brano che Ornella ha definito atteso per tutta la vita.

I brani e il progetto grafico

Si passa poi all'allegria contagiosa di Tatamirô, alla poesia di Accendi una luna nel cielo, fino a un'incredibile collaborazione che unisce Napoli alla bossa nova con Nun è peccato, e alla spiritualità afro-brasiliana di O canto de Oxum. La veste grafica, curata da Ciao Discoteca Italiana, sceglie il coriandolo come simbolo di un'allegria nata da uno scarto, mentre le stelle filanti di A felicidade sul poster evocano la fine del carnevale, tra felicità e malinconia.

Anche se Ornella Vanoni non c'è più e Vinícius se n'è andato nel 1980, le loro voci restano intatte e vive, ricordandoci che alcune canzoni non invecchiano e che la felicità può durare molto più di quanto i poeti immaginino.