Oroscopo 2026: Venere, Mercurio e Plutone guidano le dinamiche zodiacali

Un'analisi dettagliata delle influenze astrologiche per il 2026, con consigli karmici e previsioni per ogni segno zodiacale. Scopri come Venere, Mercurio e Plutone influenzeranno le tue relazioni, il lavoro e le scelte personali.

Venere dimostra la sua grazia mettendo in chiaro quanto inutili siano i sospetti di un Plutone che si sbaglia. La Luna Piena, invece, proverà a riaccendere qualche dubbio che solo la pacata concretezza di Mercurio saprà poi fugare, spegnere.

L'Oroscopo 2026 di Marie Claire offre un'analisi approfondita delle dinamiche astrologiche che influenzeranno i segni zodiacali nel prossimo anno, con un focus particolare su ascendenti e affinità di coppia. I punti deboli dei segni zodiacali vengono esplorati, rivelando fragilità nascoste che potrebbero emergere in momenti di tensione o cambiamento. Ariete, mentre vi farete in quattro per gestire gli altri pianeti che vi agitano, qualcuno cercherà di fare chiarezza, riflettendo meglio su certe verità.

Non sottovalutate la capacità di altri di comprendere oltre le apparenze, di non dare niente per scontato. Cimentatevi in un dialogo che sia sincero e trasparente. La tip karmica: le bugie sono sempre ammissioni di debolezza, la sincerità è comunque una prova di forza. Toro, non fidatevi troppo delle apparenze, appoggiandovi forse alla potenza di un Sole vicino.

Provate, piuttosto, a discutere ogni cosa, coltivando punti di vista alternativi, immaginando dialoghi che non si accontentino di poco. Fatelo sapendo che nel weekend Mercurio vi premierà con piccole soddisfazioni, anche materiali. La tip karmica: esistono solo cose e emozioni che non bussano, semplicemente penetrano in ogni fessura. Gemelli, Venere non è solo bellezza e armonia, è anche giustizia e bisogno di fare ogni cosa nel modo giusto.

Ve ne accorgerete ora che il pianeta è accanto a voi, con le sue richieste di chiarezza che troveranno il coraggio di chiedere, osando un po’. Sfiderete Plutone con le sue bugie per poi perdervi di vista, per dimenticarvi delle solite cose. La tip karmica: tra i segreti di una vita felice vi è il saper prendere senza orgoglio e rinunciare senza difficoltà.

Cancro, nonostante il rumore assordante di un Giove sempre smisuratamente ottimista, saprete dare retta alla Luna quando criticherà certe visioni o alcune speranze. Sarete insomma obiettivi quanto basta per non sbagliarvi, precisi per non farvi deludere o sorprendere dal destino. Mercurio, poi, saprà darvi ragione ma a modo suo. La tip karmica: c’è chi si allontana per riflettere, c’è poi chi se n’è andato perché proprio ha riflettuto





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