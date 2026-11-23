Scopri l'oroscopo settimanale dal 23 al 29 novembre 2026. Analisi dettagliata delle influenze astrali, dalla Luna Piena in Gemelli alle previsioni per i segni più avvantaggiati.

La settimana che si svolgerà dal 23 al 29 novembre 2026 si presenta come un periodo di fondamentale svolta e chiarimento, secondo l'analisi di Simon and the Stars. Il clima celeste invita a confrontarsi con assoluta sincerità, eliminando ogni forma di ambiguità nelle relazioni e negli affari. La spinta all'azione decisiva è alimentata dalla conjunctione tra Marte e Giove nel segno del Leone, una combinazione che inietta energia vitale e coraggio necessario per affrontare i problemi irrisolti.

Parallelamente, il Sole posizionato in Sagittario accende un forte desiderio di espansione personale e la ricerca della verità nuda e cruda. Questa ricerca è supportata da Mercurio in Scorpione, che aiuta a far emergere anche i dettagli più nascosti e complessi. Tale configurazione astrale premia chi sa cogliere al volo le informazioni utili, adattandosi rapidamente ai cambiamenti di programma piuttosto che irrigidirsi su posizioni ormai superate.

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Influenze Planetarie e Dinamiche Celesti

Altri elementi celesti contribuiscono a definire il tono della settimana. Saturno e Nettuno in Ariete, insieme a Urano in Gemelli, forniscono la flessibilità necessaria per affrontare gli imprevisti con creatività e adattamento. Urano, in particolare, dona una mentalità agile che permette di navigare attraverso le incertezze senza subire traumi significativi.

Venere in Bilancia gioca un ruolo cruciale nel rafforzare la diplomazia nei legami interpersonali, anche quelli più difficili e ostici. Questo pianeta dell'amore e dell'armonia lavora per bilanciare le tensioni create da Marte e Giove, creando uno spazio per negoziati più pacifici. La Luna Piena del Castoro, che si verifica in Gemelli, spazza via il rumore di fondo, permettendo una maggiore chiarezza mentale e una visione più definita della realtà.

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Posizioni dei Segni e Sfide Specifiche

Bilancia si trova in una posizione di armonia naturale, beneficiando dell'influenza di Venere nel suo segno di domicilio. Questo segno può aspettarsi una settimana relativamente fluida, dove le relazioni personali e professionali beneficiano di una comunicazione aperta e sincera. La diplomazia innata di Bilancia viene potenziata, permettendo di risolvere conflitti che persistevano da tempo con facilità.

Sagittario, invece, è alla prova. Mentre il Sole lo assiste nel suo cammino verso la verità, Sagittario deve fare attenzione a non essere troppo diretto o impetuoso. La combinazione di Sole in Sagittario e Mercurio in Scorpione richiede cautela nelle parole, poiché i dettagli nascosti possono emergere in modi inaspettati. È un momento per riflettere sulle proprie ambizioni e assicurarsi che siano allineate con la propria verità interiore.

Impatto Reale e Prossimi Passi

Vergive si trova in affanno durante questa settimana. La pressione di Saturno in Ariete e la trasformazione guidata da Plutone in Acquario possono creare tensioni significative. Plutone sollecita una trasformazione profonda, spingendo verso l'innovazione per fare spazio a intese più stimolanti, sia sul lavoro che nella vita privata. Tuttavia, questo processo può essere destabilizzante per i segni più legati alla routine e alla stabilità, come la Vergine.

L'oroscopo di Simon and the Stars indica che i cinque segni più fortunati della settimana dal 23 al 29 novembre 2026 sono quelli che sapranno adattarsi meglio a questi cambiamenti. Non c'è un elenco specifico dei nomi, ma l'analisi suggerisce che i segni più flessibili e aperti alle novità trarranno il massimo vantaggio. Chi è disposto a lasciar andare vecchie strutture e abbracciare il nuovo, guidato da Plutone in Acquario, troverà opportunità di crescita significative. La trasformazione è inevitabile, ma può essere vista come un'opportunità per evolversi e trovare nuove vie verso il successo e la felicità personale. La settimana richiama all'azione, ma con una consapevolezza profonda delle proprie motivazioni e dei propri obiettivi finali.