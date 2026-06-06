Oroscopo della settimana: il cielo chiede un passaggio interiore importante

Le previsioni astrali della settimana indicano un periodo di trasformazione interiore. Per alcuni è il momento di brillare, per altri di liberarsi dal passato. Non si può rimandare: da una parte c'è il desiderio di sicurezza, dall'altra la spinta al cambiamento. Il rinnovamento è in atto, anche se non tutti lo percepiscono. È tempo di abbandonare i vecchi schemi e affrontare con coraggio le novità che il destino riserva.

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L'oroscopo della settimana a chi non deve restare pietrificato nelle vecchie certezze a chi deve affrontare un passaggio interiore importante. Ecco le previsioni dell'Non potete più rimandare. Da una parte sentite il bisogno di restare dove tutto è già sicuro, dall'altra sentite la trasformazione in atto. Il cielo vi chiede un passaggio interiore importante.

Vorreste restare protetti nel conosciuto, ma non irrigiditevi per la paura di cambiare. Niente sarà più come prima, e lo sapete. Non è ancora il momento del salto definitivo, ma state già cambiando. Siete immersi in un vento di profondo rinnovamento che nessuno intorno a voi riesce a sentire. È ora di uscire dai vecchi schemi





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Oroscopo Settimana Passaggio Interiore Trasformazione Cambiamento

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