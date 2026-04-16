Orrore in Gran Bretagna: neonata uccisa dal padre, ergastolo per Sean Jefferson. Condannata anche la madre.

Sean Jefferson è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio della figlia di sole cinque settimane, Darcy-Leigh, colpita da traumi multipli inflitti in più episodi. La madre Amy Clark è stata condannata a 7 anni per complicità. Il caso ha scosso l'opinione pubblica britannica.

Un tribunale britannico ha emesso una condanna all'ergastolo per Sean Jefferson , ritenuto colpevole dell'omicidio della neonata Darcy-Leigh . La piccola, di sole cinque settimane, è deceduta a causa di una serie di lesioni gravissime inflittele, tra cui un profondo trauma cranico e cerebrale, fratture alle gambe e ben 47 fratture alle costole. La sentenza, pronunciata in data odierna, 16 aprile 2026, ha suscitato un profondo sgomento nell'opinione pubblica.

Darcy-Leigh era una bambina estremamente fragile fin dalla nascita. Nata prematura di cinque settimane il 20 febbraio 2022, al momento delle dimissioni dall'ospedale pesava solo 1,8 chilogrammi, presentando un quadro neurologico e fisico paragonabile a quello di un neonato nei primissimi giorni di vita. Le perizie mediche presentate durante il processo hanno stabilito inequivocabilmente che i traumi letali non furono frutto di un singolo incidente, bensì il risultato di tre distinti episodi di violenza occorsi nel corso del suo brevissimo mese di vita. Il primo abuso, risalente alle prime due settimane dalla nascita, ha portato il padre a causare tre fratture costali. Secondo la testimonianza del pediatra consulente, dottor Stalker, queste lesioni sono compatibili unicamente con una compressione toracica estremamente violenta.

La notte del 23 marzo 2022 segna l'apice della tragedia. Le indagini e i tabulati telefonici hanno accertato che Jefferson si trovava da solo con la bambina dalle ore 23:00 circa, mentre la madre, Amy Clark, dormiva. In quel lasso di tempo, l'uomo ha inviato un messaggio alla compagna esprimendo la sua frustrazione per il pianto incessante della figlia. Incapace di gestire la propria impotenza, ha perso il controllo, stringendo e scuotendo la neonata con una forza tale da provocare decine di fratture e il danno cerebrale fatale. Il gesto violento, scaturito da un improvviso scatto d'ira, è stato la causa diretta del decesso.

Il procedimento giudiziario si è concluso con una ferma condanna da parte delle istituzioni legali britanniche. Nel leggere la sentenza, la giudice Justice Brunner ha sottolineato la comprovata indole irascibile dell'imputato, evidenziando come egli abbia scaricato la propria inadeguatezza sulla piccola, infliggendole sofferenze estreme in modo deliberato. La madre, Amy Clark, è stata condannata a sette anni di carcere per complicità nella morte della neonata. La giudice ha dichiarato: 'Darcy-Leigh deve aver sopportato un dolore terribile per gran parte della sua breve esistenza a causa della campagna di violenza che lei, Sean Jefferson, le ha inflitto. Ha perso la calma e ha stretto Darcy-Leigh con una forza terribile, spezzandole le ossa.'

Il caso ha generato un'enorme risonanza mediatica nel Regno Unito, con la stampa nazionale che ha seguito puntualmente ogni fase del processo. Durante l'udienza conclusiva, l'uomo è stato pubblicamente definito 'feccia', a testimonianza della profonda indignazione suscitata dalle sue azioni.





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