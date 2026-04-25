Orrore Online: Svelata una Rete Globale di Abusi e Sottomissione Chimica

Un'inchiesta della CNN rivela l'esistenza di gruppi online dove gli uomini condividono istruzioni e video su come drogare e abusare delle proprie partner, alimentando un inquietante fenomeno di 'sottomissione chimica'.

Un'indagine approfondita condotta dalla CNN , nell'ambito della serie 'As Equals', ha rivelato l'esistenza di un inquietante mondo online nascosto, un vero e proprio ecosistema di violenza e abuso che opera all'insaputa delle vittime.

Questo mondo è popolato da gruppi, identificati con nomi criptici come 'Zzz', e animato da hashtag raccapriccianti come '#svenuta' o '#controllooculare'. Al suo interno, gli utenti condividono messaggi espliciti e disturbanti, come offerte per assistere a violenze sessuali commesse su donne addormentate, e forniscono tutorial dettagliati su come procurarsi e somministrare sostanze psicotrope con l'intento di abusare delle vittime.

La gravità della situazione è ulteriormente evidenziata dalla diffusione di video che mostrano uomini che sollevano le palpebre di donne sedate, per dimostrare la loro incoscienza, con alcuni di questi video che hanno superato le 50.000 visualizzazioni. Il fenomeno della 'sottomissione chimica', precedentemente sconosciuto al grande pubblico, è emerso con forza a seguito della coraggiosa testimonianza di Gisele Pelicot, che ha denunciato di essere stata drogata e venduta a diversi uomini dal marito.

La sottomissione chimica consiste nella somministrazione di sostanze psicoattive a una persona senza il suo consenso, al fine di commettere atti criminali, in particolare violenza sessuale. Il caso Pelicot ha agito da catalizzatore, portando alla luce una realtà diffusa e ramificata che trascende i confini nazionali. L'indagine della CNN ha scoperto un sito web pornografico, Motherless.com (ora chiuso), che ospitava oltre 20.000 video di contenuti esplicitamente legati alla 'sleep porn', caricati dagli utenti.

Il sito registrava un traffico impressionante, con 62 milioni di visite solo nel mese di febbraio. La scoperta di questa piattaforma online, insieme alla proliferazione di gruppi e chat Telegram dedicati alla condivisione di informazioni e video su come drogare e abusare delle partner, rivela la portata allarmante del fenomeno.

Questi gruppi operano come vere e proprie 'accademie dello stupro', dove gli utenti si scambiano istruzioni, consigli e persino dirette streaming di abusi in tempo reale, con un costo di accesso di 20 dollari a spettatore e la possibilità di richiedere specifiche pratiche violente. La gravità della situazione è sottolineata dalle dichiarazioni di Sandrine Josso, una parlamentare francese che, dopo essere stata vittima di sottomissione chimica da parte di un ex senatore, ha intrapreso una campagna di sensibilizzazione sul tema.

Josso ha definito questi gruppi 'rape academy', sottolineando come offrano un curriculum completo per aspiranti stupratori e predatori sessuali. La complessità del problema risiede nella natura elusiva di queste comunità online, che tendono a scomparire e ricomparire su diverse piattaforme, rendendo difficile la loro repressione. L'inchiesta della CNN evidenzia la necessità di una maggiore consapevolezza e di un'azione coordinata a livello globale per contrastare questo fenomeno in crescita.

La strumentalizzazione dello stupro e la mancanza di consenso sono temi centrali in questo contesto, e la vicenda Pelicot ha contribuito a sollevare un dibattito importante sulla necessità di proteggere le vittime e punire i colpevoli. La diffusione di queste pratiche online rappresenta una minaccia crescente per la sicurezza e la dignità delle donne, e richiede un impegno concreto da parte delle autorità, delle piattaforme online e della società civile per prevenire e contrastare questo tipo di violenza





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