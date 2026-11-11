Orsi russi causano 35 morti grazie a numero crescente e inverno mite

Una serie di attacchi da orsi in Russia ha causato 35 vittime. L'aumento è legato al raddoppio della popolazione di bruni e a fattori ambientali. Il governo valuta misure di abbattimento selettivo.

Nell'estensione degli attacchi mortali da parte di orsi bruni in Russia, le autorità hanno registrato venticinque deceduti a inizio ottobre e la cifra è salita a trentacinque entro l'ultima settimana. L'ultimo incidente ha colpito una guardia di sicurezza in un campo vacanze nella Kamchatka.

Incremento della popolazione di orsi e fattori climatici

Secondo dati del 2023, la popolazione di orsi bruni in Russia ha più che raddoppiato negli ultimi tre decenni, arrivando a 308.000. Inizi i cambiamenti climatici, con inverni più brevi e miti, risultano aver facilitato un aumento della loro diffusione, soprattutto nelle zone di foresta aperta.

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Impatto delle politiche di caccia e delle frontiere di guerra

Il capo della regione della Buriazia, Alexei Tsydenov, ha spiegato che l'assenza di cacciatori a causa del reclutamento militare in Ucraina riduce la pressione naturale su popolazioni di orsi, incrementando la frequenza di incidenti. Inoltre, la cattiva raccolta, gli incendi boschivi e la diminuzione della domanda cinese di prodotti a base di orso hanno lasciato più orsi senza fonti di cibo e più propensi a cercare il contatto umano.

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Proposte di legiferazione e gestione delle specie

Il governo russo ha annunciato a settembre l'elaborazione di nuove misure per facilitare la cattura selettiva degli orsi. Attualmente, la quota di abattimento previsto non è stata utilizzata oltre il 27%. Lo zoologo Mikhail Krechmar ha confermato che l'impegno si è mantenuto basso e la caccia di orsi è sotto il livello minimo necessario per la sopravvivenza della specie ma comunque in aumento negli ultimi anni.

Prospettive future e misure preventive

Le autorità prevedono di intensificare gli sforzi di monitoraggio delle aree a rischio e di aumentare la sensibilizzazione delle comunità locali. Lo stato ha inoltre completato nuove linee guida che stabiliscono le procedure di intervento rapido nei confronti di orsi invasivi. In vista delle prossime campagne di raccolta, l'obiettivo è ridurre i conflitti tra umani e fauna selvatica e curare una gestione sostenibile della fauna dell'America orientale.