Dichiarazioni controverse del sociologo Alessandro Orsini sulla bomba atomica iraniana, tensioni in Medio Oriente con dichiarazioni di Trump e progressi nei colloqui USA-Iran, test missilistici della Corea del Nord e un tragico episodio di cronaca nera in una discoteca di Bisceglie. La cronaca degli ascolti TV completa il quadro degli eventi.

Il Professor Alessandro Orsini , noto per le sue analisi sociologiche sul terrorismo, ha rilasciato dichiarazioni controverse riguardo alla possibilità che l'Iran sviluppi armi nucleari. Abbandonato dai suoi principali alleati, ha iniziato a rilasciare le tipiche dichiarazioni di un disperato. Si è scagliato contro tutto e tutti e in questo meccanismo è finito in mezzo anche il Papa.

Orsini ha dichiarato: Il Papa non ha mai auspicato che l’Iran possa costruire la bomba atomica – ha aggiunto il professore di Sociologia del terrorismo – Io lo auspico, sono per l’Iran e mi auguro che riesca a costruirla, perché questo sarebbe un bene per tutto il mondo. Orsini ha poi spiegato il suo punto di vista: Abbiamo avuto il genocidio a Gaza perché non esiste nessuna potenza regionale in Medio Oriente che possa contrapporsi a Israele. Quindi io mi auguro che l’Iran riesca a costruire rapidamente la bomba atomica perché così avremo un Medio Oriente molto più stabile: gli Stati Uniti smetterebbero di bombardare l’Iran, Israele smetterebbe di bombardare l’Iran e noi non avremmo più la crisi energetica causata dalla chiusura dello Stretto di Hormuz. La bomba atomica diventa uno strumento di deterrenza.

Le dichiarazioni di Orsini si inseriscono in un contesto geopolitico complesso, segnato dalle tensioni in Medio Oriente e dai colloqui in corso tra gli Stati Uniti e l'Iran riguardo al programma nucleare di quest'ultimo. Paralelamente, Donald Trump ha definito Israele un grande alleato, a differenza di altri, mentre l'Iran ha annunciato progressi nei colloqui con gli Stati Uniti, pur ammettendo che un accordo è ancora lontano. In Libano, un riservista delle IDF è stato ucciso e altri nove feriti.

A livello di ascolti televisivi, sabato sera è stato dominato da Canale 5. Il programma 'Amici', in onda il 18 aprile, ha conquistato il primo posto nella prima serata con 3.009.000 telespettatori e uno share del 22.4%. 'Canzonissima' su Rai1 si è piazzato al secondo posto con 2.283.000 spettatori e il 17.9%. Su Rete4, 'Don Camillo e l’onorevole Peppone' ha ottenuto 1.002.000 spettatori (6.5% di share), mentre su La7 'In Altre Parole' ha registrato 1.302.000 spettatori nella prima parte (7.4%) e 670.000 nella seconda (4.9%). Italia1 con 'Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo' ha raccolto 748.000 spettatori (4.6%), il Nove con 'Accordi & Disaccordi' 579.000 (3.9%), Rai2 con 'The Rookie' 613.000 (3.8%) e Rai3 con 'Il capo perfetto' 546.000 (3.5%).

Nell'access prime time, 'La Ruota della Fortuna' su Canale 5 ha dominato con 4.075.000 telespettatori e il 23% di share, superando 'Affari tuoi' su Rai1 (3.935.000 spettatori, 22.4%). 'N.C.I.S. – Unità Anticrimine' su Italia1 si è posizionato al terzo posto con 1.065.000 spettatori (6.1% di share).

Intanto, dalla Corea del Nord sono giunte notizie di un lancio di almeno un missile balistico non identificato, secondo quanto comunicato da Corea del Sud e Giappone. L'ufficio del primo ministro giapponese ha emesso un avviso con istruzioni per la risposta al lancio, enfatizzando la raccolta di informazioni tempestiva e la garanzia della sicurezza di aerei, navi e altre infrastrutture. L'agenzia sudcoreana Yonhap ha confermato il lancio citando lo Stato Maggiore congiunto di Seul. Recentemente, il leader nordcoreano Kim Jong Un aveva supervisionato un test missilistico balistico e di crociera, sottolineando la priorità di potenziare le capacità di deterrenza nucleare del paese.

Finalmente, a Barletta, una sparatoria in una discoteca di Bisceglie ha causato la morte di Filippo Scavo, 43 anni, residente a Carbonara di Bari. L'uomo è deceduto al Pronto Soccorso per una ferita d'arma da fuoco alla base del collo. Le indagini sono in corso e i carabinieri stanno acquisendo le registrazioni dei sistemi di videosorveglianza. Filippo Scavo era noto alle forze dell'ordine e si ipotizza il coinvolgimento di due persone armate di pistola nell'aggressione. Molte persone presenti nella discoteca al momento dell'incidente sono fuggite per paura





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