Orsini e l'appello per l'Unità Europea e il Mercato Unico dell'Energia

Il presidente di Confindustria Emanuele Orsini evidenzia i rischi di deindustrializzazione e l'urgenza di un mercato unico dell'energia per sostenere la competitività italiana ed europea.

Nel quadro della conclusione del Festival dell' Economia di Trento, il presidente di Confindustria , Emanuele Orsini , ha lanciato un appello urgente e pressante alla comunità europea.

In un contesto globale caratterizzato da una crescente instabilità e da sfide senza precedenti, Orsini ha ribadito la necessità fondamentale di un processo di unificazione molto più profondo e concreto. Secondo il leader industriale, l'Europa non può più permettersi di essere un insieme di risposte frammentate o reazioni isolate, ma deve impegnarsi in un esercizio di coesione volto a implementare politiche economiche strutturali e ambiziose.

L'obiettivo primario deve essere il sostegno attivo e coordinato alle industrie e alle imprese, che rappresentano il vero motore della crescita, dell'occupazione e dell'innovazione per l'intero continente. Senza una visione comune e una strategia condivisa, il rischio concreto è che l'Europa perda progressivamente la sua capacità di competere sui mercati globali, cedendo il passo a potenze economiche più integrate, aggressive e coordinate nelle loro azioni strategiche.

Il focus della riflessione di Orsini si è poi spostato sulle criticità geopolitiche che stanno influenzando pesantemente l'economia reale e la stabilità dei mercati. Il conflitto in Medio Oriente, insieme alla persistente situazione di guerra in Ucraina e alle tensioni legate ai dazi commerciali internazionali, sta creando un clima di incertezza che si riflette immediatamente sui costi dell'energia.

In particolare, l'attenzione è rivolta allo Stretto di Hormuz, un punto nevralgico per i flussi energetici mondiali, la cui stabilità è assolutamente essenziale per evitare shock nei prezzi che metterebbero in ginocchio molte aziende italiane ed europee. Orsini ha avvertito con fermezza che l'aumento incontrollato dei costi energetici non rappresenta solo un problema finanziario di breve termine, ma una minaccia esistenziale per l'intero tessuto produttivo.

L'instabilità dei prezzi non permette infatti una pianificazione a lungo termine per le imprese, che si trovano a navigare in un mare di incertezze. Il pericolo più grave è quello della delocalizzazione: se produrre in Europa diventasse eccessivamente costoso rispetto ad altre aree del mondo, le industrie sarebbero costrette a spostare le proprie attività altrove, innescando un processo di deindustrializzazione che priverebbe il continente di competenze tecniche, posti di lavoro qualificati e sovranità tecnologica.

Un punto centrale dell'intervento è stata l'analisi dettagliata del divario competitivo tra l'Italia e altri partner europei, con un riferimento specifico e preoccupante al caso della Spagna. Orsini ha evidenziato come la Spagna stia registrando una crescita del Prodotto Interno Lordo molto sostenuta, in gran parte grazie a costi dell'energia significativamente più bassi, talvolta fino a tre volte inferiori rispetto a quelli registrati in Italia.

Questa differenza non è solo un dato statistico, ma si traduce in un vantaggio competitivo reale e tangibile: la Spagna riesce ad attrarre nuovi investimenti esteri e a mantenere le proprie produzioni all'interno dei confini nazionali, mentre l'Italia fatica a fare lo stesso a causa di un carico energetico insostenibile. Per superare questo gap, Orsini propone con forza la creazione di un mercato unico europeo dell'energia.

Solo attraverso l'integrazione totale dei mercati energetici sarà possibile stabilizzare i prezzi e garantire standard di competitività equi per tutti i Paesi membri, eliminando le disparità che oggi penalizzano l'industria italiana. Questo tema cruciale sarà al centro dell'assemblea nazionale di Confindustria prevista per martedì, dove si cercherà di definire una linea d'azione per spingere l'Unione Europea verso questa necessaria integrazione, fondamentale per chi, come l'Italia, si definisce europeista convinto e punta a una crescita economica che sia al contempo sostenibile, resiliente e capace di attrarre nuovi capitali





Agenzia_Ansa / 🏆 4. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Confindustria Energia Unione Europea Industria Emanuele Orsini

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La novità sul mercato del Como: quali profili italiani sta cercando per l'estate?Il Como guarda al futuro del progetto di Cesc Fabregas sul quale non ci sono dubbi, come vi abbiamo raccontato da tempo: resterà (almeno) un'altra stagione alla guida del club della famiglia Hartono.

Read more »

La popolazione invecchia, il mercato e' ad una svolta, il beauty si orienta alla bellezza anzianaFaremo i conti con un nuovo mito, quello della bellezza vecchia? Rughe, pelle floscia, pancetta e acciacchi faranno parte del fascino femminile e maschile? Grazie all'IA non mancano video sui social che mostrano splendide vecchiette e affascinanti vecchiet...

Read more »

Qualità vita: Firenze città bimbi, Bolzano dei giovani, Trieste degli anzianiTermina oggi edizione record del Festival dell’Economia, chiude Orsini alle 18

Read more »

Il Papa: la guerra vinta dall’amore, non da una superpotenzaLeone XIV nell’omelia: «Dio chiede alla Chiesa unità, superare faziosità e mode»

Read more »