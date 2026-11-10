Oscar a Roma: recensione spettacolo Latella e Dalisi tra storia e identità

Recensione dello spettacolo Oscar di Linda Dalisi e Antonio Latella. Una rilettura moderna del personaggio di Maria Antonietta e delle rivoluzioni identitarie.

Lo spettacolo " Oscar", scritto da Linda Dalisi e diretto da Antonio Latella, presenta una rilettura complessa del personaggio creato da Stefan Zweig nel 1930. La produzione esplora la figura di Oscar François de Jarjayes, nata femmina e allevata come maschio, diventando comandante della guardia reale francese e confidente di Maria Antonietta. Questo testo denso stratifica storia e invenzione, riflettendo la tormentata identità del protagonista in un contesto che unisce il 1700 alle dinamiche contemporanee.

Origini Letterarie e Riferimenti Storici

Oscar François de Jarjayes emerge dalla biografia romanzata dedicata all'ultima regina di Francia Maria Antonietta D'Asburgo, moglie di Luigi XVI. Zweig introdusse questa invenzione narrativa all'interno dell'opera, descrivendo una guardia del corpo e amica speciale della sovrana. La figura ispirò successivamente Riyoko Ikeda nel 1979 per il manga giapponese "Lady Oscar".

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Questa icona pop divenne un cartoon televisivo negli anni '80, affascinando un vasto pubblico di giovani spettatrici. Dalisi e Latella mescolano la realtà storica del 1789 con le interpretazioni successive, utilizzando la rivoluzione come allegoria delle transizioni personali e politiche. Il personaggio funge da ponte tra il passato e la modernità, assumendo il ruolo di icona politica queer nei tempi odierni.

Struttura Regista e Simbolismo Scenico

Antonio Latella ha gestito la densità del testo attraverso una regia affilata, onirica e mentale. La geometria scenica, disegnata da Giuseppe Stellato, è semplice ma efficace, centrata attorno a un grande specchio iper-simbolico. Questo elemento rifrange le luci del personaggio verso il pubblico, creando un "acquario-camera" psicologico dove i corpi emergono come dall'inconscio o dall'acqua.

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Un perimetro di tende di plastica semitrasparenti circonda la scena, con gli attori posizionati dietro, in attesa di entrare. I costumi trans-storici, firmati da Graziella Pepe, testimoniano l'eclettismo del lavoro, attraversando la modernità oltre il '700. Il vuoto della scena si riempie di parole e arie che galleggiano nel buio, evocando un labirinto storico.

Analisi dei Personaggi e Interpretazione Attoriale

Sonia Bergamasco interpreta Oscar con sensualità e forza contenuta, indossando una divisa bianca che ricorda il cinema moderno. Il personaggio si risveglia disorientato e ferito, chiedendo all'amico inseparabile André, interpretato da Nicola Mastroberardino, di recuperare le memorie perdute. Questa dinamica innesca un flusso di coscienza che ripercorre l'addestramento militare con il padre soldato Massimiliano Speziani.

La trama include un singolare menage a trois non consumato tra Oscar, la regina Maria Antonietta interpretata da Beatrice Verzotti, e il nobile svedese Fersen, interpretato da Alessandro Bay Rossi. Oscar è anche attratta da Rosalie, interpretata da Giulia Heathfield Di Renzi, e dalla sua amica Jean, interpretata da Giulia Mazzarino. Il doppio ruolo di Massimiliano Speziani, che interpreta anche Robespierre, simboleggia le diverse facce del potere e della rivoluzione.

Impatto Culturale e Conclusioni dello Spettacolo

Il testo amplia il personaggio di Oscar creando una stratificazione affascinante ma talvolta soverchiante. Latella e Dalisi affrontano le questioni di genere e identità politica, sollecitando la regina ad ascoltare il popolo. Le citazioni, dalle brioche mai pronunciate da Maria Antonietta ai riferimenti musicali da Mozart a Rossini, fino al rap, creano un arazzo verbico complesso.

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Lo spettacolo trasmette l'energia del sisma della rivoluzione francese fino alla contemporaneità. Attraverso il mito del manga e la politica queer, "Oscar" invita a riflettere sulle transizioni identitarie e storiche. La performance, guidata da Sonia Bergamasco, rimane una delle produzioni più significative che uniscono la letteratura di Zweig alla drammaturgia contemporanea italiana, offrendo uno specchio rifrattivo della società moderna.