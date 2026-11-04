Oscar Puente si dimette da Ministro dei Trasporti spagnolo dopo incidenti ferroviari

Il ministro Oscar Puente si dimette in Spagna dopo due scioperi ferroviari mortali con 115 vittime, influenzando la campagna elettorale del 29 novembre.

Il ministro dei Trasporti spagnolo, Oscar Puente, ha annunciato le proprie dimissioni martedì sera, sei giorni dopo il secondo incidente ferroviario mortale che ha segnato l'anno. Questa decisione strategica lascia il Partito Socialista Operaio Spagnolo (PSOE) in una posizione di svantaggio nella campagna elettorale in corso, privandolo di una delle figure più combatitive e polarizzanti all'interno del governo di Pedro Sánchez.

Dettagli sull'annuncio e contesto parlamentare

Puente ha colto di sorpresa i legislatori annunciando il suo passo indietro immediatamente dopo un'intensa sessione di interrogazioni durata quattro ore presso un organo parlamentare ad interim. Durante questa seduta, la maggior parte dei partiti politici ha richiesto esplicitamente che il ministro assumesse la piena responsabilità per i due disastri ferroviari che hanno causato complessivamente 115 vittime nel corso dell'anno.

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Questa dinamica ha creato un clima di forte tensione politica a Madrid, dove l'opinione pubblica ha reagito con shock e indignazione per la ripetitività di tali tragedie. La pressione esercitata dai deputati ha reso insostenibile la posizione del ministro, costringendolo a riconsiderare la sua strategia iniziale di permanenza in carica.

Posizioni dei principali attori politici

Oscar Puente, uno dei ministri più leali e di spicco del Primo Ministro Sánchez, aveva in precedenza giurato di rimanere in funzione per guidare le indagini sull'incidente avvenuto la settimana precedente e per correggere le carenze strutturali del sistema ferroviario nazionale. Nonostante le intense richieste di dimissioni provenienti sia dall'opposizione sia dai partner di coalizione, aveva mantenuto un atteggiamento di resistenza fino all'ultima ora.

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Tuttavia, martedì il ministro cinquantasettenne ha rivelato di aver preso la sua decisione immediata nelle ore successive allo scontro ferroviario verificatosi ad Urda, nella Spagna centrale. Ha comunicato l'addio solo alla propria famiglia, mantenendo persino il Primo Ministro Pedro Sánchez all'oscuro di questo passo fino all'annuncio ufficiale in Parlamento.

Pedro Sánchez ha lodato Puente definendolo un esempio di onore per il paese, sottolineando che politici come lui dimostrano che non tutti i funzionari pubblici sono uguali. Il Primo Ministro ha aggiunto che Puente si era assunto le responsabilità, aveva proposto soluzioni e successivamente aveva fatto un passo indietro per il bene della nazione.

Impatto sulle elezioni e prossimi passi

Le dimissioni di Puente entreranno in vigore soltanto dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello Stato, anche se la tempistica esatta di questa procedura ufficiale rimane al momento non definita. Il ministro ha inoltre confermato esplicitamente che non si presenterà come candidato alle prossime elezioni generali fissate per il 29 novembre, chiudendo di fatto la sua carriera politica attuale.

Questa decisione arriva in un momento delicato, poiché i sondaggi condotti dopo l'incidente della settimana scorsa hanno mostrato un leggero calo del supporto al Partito Socialista. Il PSOE aveva pianificato di condurre la campagna elettorale basandosi sulla sua capacità di tutelare i servizi sociali e di gestire la crisi abitativa, obiettivi che ora devono essere riproposti senza una voce così influente.

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In qualità di avvocato e ex sindaco, Puente aveva assunto la carica di ministro dei Trasporti nel novembre 2023, supervisionando l'espansione della rete ferroviaria spagnola e l'implementazione di investimenti sostenuti anche dai fondi di recupero dell'Unione Europea. Il suo mandato è stato tuttavia segnato da critiche costanti per la mancanza di investimenti nella manutenzione.

Per anni, sindacati e partiti di opposizione hanno contestato la sua gestione, culminata in una mozione del Senato che ne chiedeva le dimissioni nel febbraio scorso, a seguito di un incidente mortale sulla stessa linea Madrid-Siviglia dove è avvenuto lo scontro più recente. La sua reputazione di 'cane da attacco' di Sánchez e il suo stile pugnace lo avevano reso un contendente di primo piano per la successione del Primo Ministro.