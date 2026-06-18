Osimo in lacrime per l'addio a Pietro Borsini: i due amici sopravvissuti allo schianto tra i banchi con i segni delle ferite

La città di Osimo è in lutto per l'addio a Pietro Borsini, vittima dell'incidente all'Aspio. I funerali si sono svolti in un'atmosfera di profondo dolore, con i due amici sopravvissuti allo schianto tra i banchi presenti e visibilmente scossi. La comunità osimana si stringe attorno alla famiglia del giovane calciatore in un momento di immenso dolore.

La città di Osimo è in lutto per l'addio a Pietro Borsini , vittima dell'incidente all'Aspio. I funerali si sono svolti in un'atmosfera di profondo dolore, con i due amici sopravvissuti allo schianto tra i banchi presenti e visibilmente scossi.

Lorenzo è arrivato in barella, mentre Mattia si è seduto in terza fila in silenzio, gli occhi rossi di lacrime e il volto segnato dalle ferite suturate. In un momento di commozione, Mattia si è alzato e ha abbracciato l'amico, mentre i presenti facevano fatica a trattenere le lacrime. La comunità osimana si stringe attorno alla famiglia del giovane calciatore in un momento di immenso dolore





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