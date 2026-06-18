Osimo in lacrime per l'addio a Pietro Borsini: i due amici sopravvissuti allo schianto tra i banchi con i segni delle ferite

La città di Osimo è in lutto per l'addio a Pietro Borsini, vittima dell'incidente all'Aspio. I funerali si sono svolti in un'atmosfera di profondo dolore, con i due amici sopravvissuti allo schianto tra i banchi presenti e visibilmente scossi. La comunità osimana si stringe attorno alla famiglia del giovane calciatore in un momento di immenso dolore.
La città di Osimo è in lutto per l'addio a Pietro Borsini , vittima dell'incidente all'Aspio. I funerali si sono svolti in un'atmosfera di profondo dolore, con i due amici sopravvissuti allo schianto tra i banchi presenti e visibilmente scossi.
Lorenzo è arrivato in barella, mentre Mattia si è seduto in terza fila in silenzio, gli occhi rossi di lacrime e il volto segnato dalle ferite suturate. In un momento di commozione, Mattia si è alzato e ha abbracciato l'amico, mentre i presenti facevano fatica a trattenere le lacrime. La comunità osimana si stringe attorno alla famiglia del giovane calciatore in un momento di immenso dolore
Osimo Pietro Borsini Incidente Funerali Amici Sopravvissuti Dolore Comunità
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Funerali del cardinale Camillo Ruini a San Pietro, papa Leone nella basilica'Ha lasciato il segno con il Progetto culturale. Presenza attiva e dialogante anche con il mondo laico, la Chiesa italiana gli deve molto' (ANSA)
Read more »
Il funerale del cardinale Camillo Ruini è terminato a San PietroIl feretro del cardinale Camillo Ruini sarà trasferito a Reggio Emilia, nella sua diocesi natale, dove domani verrà celebrata un'ulteriore messa esequiale.
Read more »
Il Papa alle esequie di Ruini, visione contro il relativismo valida ancora oggiAll'addio in San Pietro cardinali e politici, da Zuppi a Mantovano, Roccella e Prodi (ANSA)
Read more »
Papa Leone celebra il funerale del Cardinale Ruini nella basilica di San PietroIl Papa ha omaggiato il Cardinale Ruini, sottolineando i suoi 17 anni di servizio come presidente della Conferenza Episcopale italiana e vicario del Santo Padre nella Diocesi di Roma, riconoscendo il suo impegno pastorale, teologico e culturale.
Read more »