Oskar Muñiz, il figlio di Jennifer Lopez, cambia nome e genere e si iscrive all'università

Il diciottenne Oskar Muñiz, nato femmina come Emme, ha conseguito il diploma e inizierà a studiare teatro e arti visive. La madre Jennifer Lopez e la famiglia allargata lo supportano nella transizione.

Il diploma di uno dei gemelli della cantante e attrice Jennifer Lopez ha fatto notizia anche per via della scelta del diciottenne di cambiare genere.

Il giovane, che ora si chiama Oskar Muñiz, ha scelto di studiare teatro e arti visive all'università. La notizia è stata confermata da un post della madre, J.Lo, che ha espresso il suo orgoglio. Un nuovo artista in famiglia? Il gemello di Oskar, Max, ha invece intrapreso una strada diversa.

La famiglia allargata, che include anche l'ex marito Marc Anthony e i figli di Jennifer Garner e Ben Affleck, sembra offrire un forte supporto. La scelta di Oskar è stata rispettata, con la madre che non ha mai fatto riferimento pubblico al cambio di nome, ma che ha sempre dimostrato affetto. Il percorso di transizione, incluso l'uso di farmaci ormonali gratuiti in Italia, è una questione delicata che richiede privacy e comprensione.

La cantante, che ha cresciuto i figli in gran parte da sola, ha spesso parlato delle sfide della maternità. La notizia del diploma e dell'iscrizione all'università è stata celebrata con un post che ha ricevuto anche il like di Jennifer Garner, evidenziando i legami tra le due famiglie. Oskar inizierà l'università in autunno, mentre sua sorella Emme ha già intrapreso il suo percorso accademico.

La storia evidenzia temi di identità di genere, supporto familiare e diritti transgender, con un occhio alla situazione italiana dove i farmaci per la transizione sono gratuiti. La decisione di Oskar di cambiare genere è un esempio di come le famiglie moderne possano affrontare con amore le scelte dei figli, anche in un contesto di vita pubblica





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