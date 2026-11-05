Ospedale di Comunità Monaldi, riapre il padiglione con 40 posti letto e 9 milioni di fondi PNRR

Il padiglione Monaldi diventa ospedale di comunità affidato al San Camillo Forlanini. 40 posti letto, 9 milioni di euro PNRR per assistere pazienti cronici e in fase di recupero.

Il padiglione Monaldi è tornato a funzionare a pieno regime trasformandosi in un moderno ospedale di comunità. La struttura dispone di quaranta posti letto dedicati a pazienti che richiedono cure costanti ma non urgenti. L'inaugurazione segna l'inizio di una nuova fase per l'assistenza territoriale nella zona di riferimento.

Riapertura del Padiglione Monaldi

L'evento segnala ufficialmente la rinascita di un'infrastruttura sanitaria fondamentale per il territorio. La riapertura permette di accogliere chi non necessita di ricovero per patologie acute immediate. I pazienti possono invece ricevere un monitoraggio sanitario continuo e mirato.

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Ristrutturazione con 9 Milioni di Euro

La trasformazione della struttura è stata possibile grazie a nove milioni di euro derivanti dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il San Camillo ha gestito i lavori necessari per garantire la massima efficienza. Gli interventi hanno incluso la messa a norma antisismica dell'edificio. Sono stati completamente riqualificati anche gli impianti tecnologici interni. La struttura ha inoltre visto il rifacimento completo della sua architettura interna.

Gestione Affidata al San Camillo Forlanini

L'amministrazione è stata ufficialmente affidata all'azienda ospedaliera San Camillo Forlanini. La direzione è stata assunta dal direttore generale Angelo Aliquò. Egli ha chiarito che la struttura non è un ospedale in miniatura. Non si tratta nemmeno di un pronto soccorso tradizionale. Il luogo non funge da parcheggio per pazienti senza altra sistemazione. L'obiettivo è colmare il vuoto tra l'ospedalizzazione e il ritorno a casa.

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Assistenza Continua per Pazienti Cronici

La struttura è ideale per i malati cronici che soffrono di scompensi. Questi pazienti non possono essere seguiti esclusivamente a domicilio. Altri casi riguardano persone in recupero di autonomia motoria. I familiari imparano a gestire terapie e dispositivi medici complessi. Il personale è formato per accompagnare i pazienti prima del ritorno a casa. La continuità delle cure rappresenta un pilastro fondamentale del progetto.

Disponibilità Medica e Infermieristica

Il corpo sanitario opera tutti i giorni per garantire la copertura assistenziale. Un medico è presente almeno quattro ore e mezza al giorno. La presenza medica si estende per sei giorni su sette. Per le emergenze notturne è previsto il supporto del medico di guardia. La medicina interna fornisce assistenza anche durante i festivi. Il personale è descritto come straordinariamente preparato e motivato.

Impatto sul Sistema Sanitario Locale

Questa iniziativa rafforza il modello di assistenza territoriale esistente. I pazienti dimessi clinicamente stabili trovano una soluzione intermedia. Evitano così ricoveri ospedalieri prolungati non necessari. La struttura supporta il percorso di recupero individualizzato. Ogni paziente viene seguito fino al completo rientro domestico. L'iniziativa rappresenta uno sforzo enorme per il sistema sanitario.