Osservatorio CittàClima: 2.689 eventi estremi e 147 miliardi di danni climatici in Italia

Report CittàClima: Italia colpita da 2.689 eventi estremi con 221 morti. Danni storici da 147 miliardi, Roma tra le città più vulnerabili e PNACC bloccato.

L'Italia continua a subire un impatto devastante dalla crisi climatica, con dati che evidenziano una nazione sempre più vulnerabile agli eventi meteo estremi. Il nuovo report dell'Osservatorio CittàClima, diffuso in occasione della Cop31, fotografa un Paese in ginocchio a causa della mancanza di prevenzione, mitigazione e adattamento efficaci.

Dati allarmanti dal 2015 al 2024

La soglia del dramma è stata superata in modo netto tra il 2015 e il 30 settembre dell'anno scorso, quando si sono verificati 2.689 eventi meteo estremi in tutto il territorio nazionale. Questa ondata di disastri ha causato tragicamente 221 morti, segnando un record negativo che pone l'Italia tra i principali hot spot della crisi climatica a livello globale.

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Il Nord si conferma l'area del Paese più colpita, con 1.237 eventi registrati, seguita dal Sud con 827 casi e dal Centro con 625. Tra le città, Roma (103) continua ad essere l'area urbana più fragile, seguita da Genova (42) e Milano (41). Anche il Sud risente del fenomeno con Palermo (36), Bari (33), Agrigento (30) e Napoli (21) tra le aree a maggior rischio.

Impatto economico e blocco del PNACC

I danni economici lasciati dalla crisi climatica nella Penisola dal 1980 ad oggi si stimano in circa 147 miliardi di euro, una cifra che riflette la gravità dell'inazione politica. Se si allarga lo sguardo verso il resto dell'Europa, nel quinquennio 2020-2024 nell'Ue, stando ai dati dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, si è raggiunto il massimo storico con 43,7 miliardi di euro di danni, pari a 8,7 miliardi di euro all'anno.

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Nonostante il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici sia stato approvato nel 2023 dopo anni di ritardo, questo strumento non è ancora operativo. La causa principale è l'assenza di risorse economiche necessarie per attuarlo, una barriera che colpisce soprattutto i Comuni con minori capacità economiche e di risorse umane specifiche per la pianificazione.

Reazioni di Legambiente e nuove normative

Legambiente definisce le politiche climatiche attuali come "poco coraggiose e incisive", sottolineando come le città, dove vive gran parte delle persone, rappresentino oggi una delle sfide più urgenti da affrontare nelle politiche di mitigazione e adattamento. Per questo è fondamentale che in questa legge di bilancio vengano stanziate subito le risorse economiche per rendere operativo il PNACC.

Il report sottolinea inoltre la necessità di integrare gli strumenti di pianificazione urbana e semplificare le relazioni fra i diversi documenti di governance comunale. È auspicabile l'uso dell'innovazione tecnologica e digitale disponibile ormai su larga scala, nonché la ricerca e la sperimentazione sugli strumenti di adattamento, traducendo in azioni pragmatiche i risultati portati dal progresso scientifico.

Un aspetto cruciale riguarda l'obbligo di copertura assicurativa per le imprese contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali quali alluvioni, inondazioni, frane e terremoti, entrato in vigore dal 2025. Oggi è assicurato contro le catastrofi naturali circa il 15% delle imprese, con forti differenze per dimensione: dal 97% delle grandi al 51% delle medie, fino al 14% delle micro-imprese.