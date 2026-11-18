L'Osservatorio FemTech di Tech4Fem rileva un boom del settore con 121 startup attive e un fatturato di 707 milioni. Analisi dettagliata di dati, trend e sfide per la salute femminile in Italia.

Il settore dedicato alla salute e al benessere femminile sta vivendo una fase di espansione significativa in Italia, come dimostrato dai nuovi dati diffusi dall'Osservatorio FemTech permanente, promosso dall'associazione Tech4Fem. Questo organismo, fondato proprio per mappare e analizzare le realtà operative nel campo delle female technologies, conferma una crescita solida del mercato, che oggi conta 121 imprese attive, un netto aumento rispetto alle 92 strutture registrate nel 2025, con un incremento percentuale del 32 per cento.

Dettaglio dati e caratteristiche del settore

Le statistiche rivelano una struttura demografica giovane e dinamica: il 41 per cento delle startup è nato tra il 2023 e il 2026, e includendo i progetti in fase di costituzione, il 53 per cento delle realtà ha meno di quattro anni. La leadership femminile è predominante, con l'84 per cento delle iniziative che contano almeno una donna tra i fondatori, e il 47 per cento delle imprese interamente fondate da donne. Geograficamente, il Nord e il Centro Italia restano i poli principali, con la Lombardia che ospita il 33 per cento del settore, seguita dal Lazio al 14 per cento e dal Piemonte all'11 per cento.

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Focus sulle patologie e innovazione tecnologica

Il 61 per cento delle startup si concentra su condizioni specifiche delle donne, con particolare attenzione alla salute pelvica e mestruale (12 per cento ciascuna), al lavoro di cura e alla genitorialità, nonché alla gravidanza, parto e maternità (11 per cento ciascuna). Cresce l'interesse verso patologie croniche come l'endometriosi, la salute ormonale, cardiovascolare e l'infertilità. Le soluzioni offrono un alto contenuto tecnologico, con il 17 per cento software, il 16 per cento cliniche virtuali e il 14 per cento altre categorie, mentre il 59 per cento delle realtà utilizza già sistemi di intelligenza artificiale.

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Sfide legislative e campagne per l'equità

Tech4Fem ha collaborato con l'Associazione Luca Coscioni per supportare una campagna volta a modificare la legge 40 del 2004, estendendo l'accesso alla procreazione medicalmente assistita (PMA) alle donne single e alle coppie di donne. La ricerca ha evidenziato una criticità strutturale: l'assenza di sistemi di misurazione coerenti e politiche adeguate per la raccolta dei dati rende difficile quantificare i bisogni insoddisfatti. Questo gap informa rende invisibili fenomeni e disuguaglianze che riguardano la salute riproduttiva, con rischi concreti per le decisioni e le politiche pubbliche future.

Contesto demografico e prospettive future

L'Italia registra uno dei casi più critici in Europa, con un'età media alla nascita del primo figlio di 31,9 anni nel 2024, contro la media Ue di 29,9 anni. Le nascite sono scese del 3,8 per cento a 355.772 unità, con un tasso medio di figli per donna al minimo storico di 1,14 e un'età media al parto di 32,7 anni. Il 44,1 per cento delle nascite avviene al di fuori del matrimonio, indicando che la PMA deve essere collocata al centro delle trasformazioni della genitorialità. Alla fine del 2025, le aziende del settore hanno registrato un fatturato di 707 milioni di euro, creando un sistema con circa 915 addetti e 443 collaboratori. Le sfide per i prossimi cinque anni includono il contrasto ai tabù culturali, il miglioramento dell'accesso ai capitali e l'integrazione scientifica nei sistemi sanitari.