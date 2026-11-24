Crisi a Cartagena: gruppi criminali tengono 20 ostaggi nel supermercato Exito dopo un fallito tentativo di dirottare un furgone blindato. Dettagli sulla crisi.

Almeno venti persone continuano a essere tenute in ostaggio all'interno di un supermercato del gruppo Exito nella città colombiana di Cartagena, dopo che i sequestratori avevano già liberato dieci individui. L'incidente è scoppiato martedì 24 novembre, quando un gruppo di uomini armati si è barricato nell'esercizio commerciale situato nel quartiere La Castellana, un'area nota per il suo centro storico coloniale circondato da mura che costituisce una importante attrazione turistica nella regione.

Dettagli sull'Assalto e Blocco della Polizia

La polizia nazionale e il presidente del dipartimento di Bolívar, Abelardo De La Espriella, hanno confermato che gli ostaggi sono stati catturati dai criminali immediatamente dopo un tentativo fallito di dirottare un furgone blindato. Gli aggressori stavano cercando di intercettare il mezzo che trasportava contanti provenienti da un centro commerciale nelle vicinanze, ma la risposta rapida delle forze dell'ordine ha costretto il gruppo a cercare riparo all'interno del supermercato.

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Le immagini diffuse dalle agenzie di stampa mostrano una massiccia presenza di militari e agenti di polizia pesantemente armati che circondano l'edificio nel quartiere La Castellana. Tutte le risorse umane, tecnologiche e specializzate disponibili sono state mobilitate sotto il coordinamento interagenzia per proteggere i cittadini rimasti all'interno e garantire il loro rilascio in condizioni di sicurezza assoluta, come dichiarato dalla polizia nelle comunicazioni ufficiali sui social media.

Posizione delle Autorità e Conferma del Governatore

Abelardo De La Espriella ha rassicurato i cittadini colombiani garantendo che tutte le persone verranno liberate, un messaggio rivolto con forte determinatezza nonostante la complessità della situazione. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate durante una visita ufficiale alla città di Villavicencio, dove il governo ha attribuito a un gruppo di dissidenti delle ex FARC la responsabilità di un attacco avvenuto durante la notte, evidenziando la persistenza della violenza legata al narcotraffico.

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Gruppo Exito, proprietario del supermercato oggetto della crisi, ha rilasciato un comunicato ufficiale sottolineando che la protezione della vita e della sicurezza delle persone è la priorità assoluta dell'azienda. La catena ha precisato che la situazione nel negozio di Cartagena viene gestita dalle autorità competenti e che l'azienda segue rigorosamente le indicazioni fornite dalle forze dell'ordine per la risoluzione dell'emergenza.

Impatto sul Traffico Aereo e Contesto Criminale

L'incursione delle forze speciali ha avuto un impatto immediato sulle infrastrutture di trasporto locali, costringendo l'aeroporto Rafael Nunez di Cartagena a sospendere temporaneamente le operazioni di atterraggio per circa quarantacinque minuti. Durante questa sospensione, le forze armate hanno utilizzato una delle piste dell'aeroporto per posizionare gli uomini che avrebbero dovuto gestire il negoziato e l'eventuale assalto finale per liberare gli ostaggi bloccati.

Il contesto di insicurezza in Colombia rimane complesso, con gruppi ribelli di sinistra che combattono da oltre sessant'anni contro il governo e le paramilitari trasformatesi in gang criminali, in un conflitto alimentato dal commercio di cocaina. Sebbene l'accordo di pace del 2016 tra il governo e il gruppo guerrigliero principale, le FARC, abbia portato qualche forma di tregua, le gang criminali rimangono enormemente potenti e i gruppi ribelli più piccoli persistono nelle aree rurali e urbane.

Villavicencio e Prossimi Passi nella Crisi

Mentre la crisi a Cartagena procede, il governatore Alexander Baquero Sanabria ha denunciato con fermezza un recente attacco dinamitardo contro un'auto verificatosi a Villavicencio, che ha causato ventidue feriti. L'attacco, avvenuto vicino agli uffici governativi nella capitale del dipartimento centrale di Meta, ha colpito circa cinquecento proprietà tra case e attività commerciali, con la maggior parte delle ferite di lieve entità, sebbene una persona sia rimasta stabile dopo un intervento chirurgico.

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Il governatore ha lanciato un monito ai narcoterroristi responsabili di questi atti di violenza, affermando che risponderanno per ogni goccia di sangue versata e per ogni business e proprietà distrutti. La tensione rimane alta in diverse parti del paese, con il governo che si impegna a garantire la sicurezza dei cittadini e a perseguire senza tregua gli autori di questi attacchi, mentre le operazioni a Cartagena procedono con cautela per il rilascio sicuro degli ostaggi.