Osteopatia: tra riconoscimento legale e persistenti dubbi scientifici

Il decreto che equipara i titoli pregressi in osteopatia conclude l'iter normativo avviato dalla Legge Lorenzin, ma le critiche sulla mancanza di prove scientifiche rimangono. Analisi del fenomeno tra crescita del mercato e caratteristiche pseudoscientifiche.

La recente approvazione del decreto che riconosce l'equipollenza dei titoli pregressi per l'osteopatia, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 maggio scorso, chiude un iter normativo iniziato con la Legge Lorenzin del 2018.

Questo atto consente a chi si è formato prima dell'introduzione della laurea triennale di vedere riconosciuta la propria esperienza professionale, completando di fatto il percorso di legalizzazione della professione in Italia. Tuttavia, il riconoscimento accademico non implica automaticamente una validazione scientifica delle pratiche osteopatiche. L'osteopatia, nata negli Stati Uniti nell'Ottocento, Mantiene una struttura teorica sostanzialmente immutata, basata su concetti come la "lesione osteopatica" e la "ritmicità del moto", che non trovano riscontro nelle conoscenze attuali di anatomia, fisiologia e biomeccanica.

In America,l'osteopatia è integrata nel sistema medico tradizionale, con una scuola dedicata che rilascia il titolo di D.O. (Doctor of Osteopathy), ma anche lì la separatezza epistemologica persiste: i programmi di studio includono ancora materie pseudoscientifiche accanto alle discipline mediche convenzionali. In Europa, e in particolare in Italia, il modello formativo è gestito prevalentemente da scuole private, e il dibattito ruota attorno alla possibilità di una legittimazione piena, nonostante le evidenti carenze di prove di efficacia.

Il mercato dell'osteopatia è in forte espansione globale, con previsioni di crescita a un tasso annuo composto del 7,2% fino al 2027, stimato a circa 9,8 miliardi di dollari. Negli Stati Uniti, l'American Osteopathic Association conta oltre 207.000 medici osteopatici e studenti, con un aumento esponenziale dal 1935. In Italia, il Registro degli Osteopati d'Italia annovera circa 5.300 iscritti, ma il numero effettivo di praticanti è probabilmente superiore, poiché l'iscrizione non è obbligatoria.

Le stime di settore indicano un fatturato annuo per studio tra 40.000 e 70.000 euro, con margini operativi lordi intorno al 35%, proiettando un mercato italiano compreso tra 300 e 450 milioni di euro annui, sebbene si tratti di dati non ufficiali. Questi numeri evidenziano come l'osteopatia rappresenti anche un significativo business, indipendentemente dalla sua validazione scientifica. L'analisi dell'osteopatia può servire da modello per riconoscere i criteri delle pseudoscienze medico-terapeutiche.

Il primo criterio è la staticità dei fondamenti teorici: a differenza della medicina, che evolve costantemente alla luce delle evidenze, i principi dell'osteopatia sono rimasti immutati da oltre un secolo, con residui vitalistici come il concetto di "forza di guarigione" del corpo. Il secondo è l'uso distorto della metodologia di ricerca: la letteratura osteopatica privilegia studi osservazionali, serie di casi e aneddoti, mentre i trial clinici randomizzati e in doppio cieco producono sistematicamente risultati nulli o deboli.

Di fronte a ciò, la comunità risponde contestando i protocolli, le durate del follow-up o ridefinendo l'osteopatia stessa, in una strategia di spostamento del bersaglio. La revisione tra pari spesso avviene in circuiti chiusi, con recensori interni alla disciplina che hanno un conflitto di interessi intrinseco. Le revisioni sistematiche, come quelle della Cochrane Collaboration, evidenziano al massimo effetti modesti per il mal di schiena acuto, e nessuna prova per altre indicazioni.

La narrativa del complotto contro le medicine alternative, pervasiva in Europa, è una ulteriore caratteristica pseudoscientifica: quando l'evidenza manca, si attribuisce il silenzio della scienza a un presunto ostruzionismo dell'industria farmaceutica. La realtà è che l'osteopatia non regge al vaglio del metodo scientifico, proprio perché costruita su presupposti non falsificabili e incapace di produrre prove convincenti di efficacia al di là dell'effetto placebo.

In conclusione, il recente decreto italiano conclude il percorso giuridico di riconoscimento, ma non tocca il nodo epistemologico. L'osteopatia resta una pseudoscienza, con tutti i rischi che ciò comporta per la salute pubblica, dal ritardo nelle cure appropriate alla spesa in trattamenti inefficaci.

Il suo successo commerciale e la sua crescita numerica non sono indicatori di validità, ma piuttosto di un efficace marketing e di una domanda di Alternative terapeutiche che la medicina accademica non sempre sa soddisfare, anche per colpa di proprie carenze comunicative e relazionali





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