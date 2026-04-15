Ostia: Riprendono i Lavori di Rifioritura della Soffolta, Imminente la Conclusione

A Ostia, riprendono i lavori di rifioritura della soffolta in prossimità del Canale dei Pescatori, con l'obiettivo di proteggere il litorale dall'erosione costiera. La Regione Lazio annuncia la conclusione dei lavori prima dell'inizio della stagione balneare e il ripristino dell'area di cantiere.

La distanza tra il Canale dei Pescatori e la barriera anti-erosione, completata nel 2025, è di circa 100 metri. In quest'area, dopo quasi un anno di interruzione, operai e macchinari sono pronti a riprendere le operazioni. 'Nei prossimi giorni, prima dell'inizio della stagione balneare, saranno ultimati i lavori di rifioritura della soffolta da Pontile fino al Canale dei Pescatori, che sono in fase di completamento proprio nell'ultimo tratto di fronte alla Lega Navale', ha comunicato la Regione Lazio . L'avvio di questi interventi è imminente, e secondo fonti regionali, la durata prevista non supererà i 10 giorni. L'amministrazione guidata da Francesco Rocca ha inoltre sottolineato che l'area di cantiere precedentemente allestita a Ostia , in piazza dei Canotti, è stata 'quasi interamente ripristinata la scorsa settimana, con il ripristino dell'asfalto e delle balaustre rimosse per permettere l'accesso dei mezzi per i lavori'. Resta ancora recintata una piccola porzione, pochi metri quadrati, destinati ai lavori di rifioritura della soffolta che stanno per riprendere.

Il tema dell'erosione costiera sul litorale romano sarà quindi affrontato, completando l'intervento iniziato nel 2025, quando le mareggiate, dopo aver distrutto cabine e strutture balneari, avevano causato danni significativi. La protezione della costa rimane, del resto, una delle questioni più discusse in un territorio che si appresta a investire ingenti somme per la riqualificazione del litorale, attraverso il progetto del 'parco del mare'. Questa tematica è al centro dell'attenzione, considerando le implicazioni ambientali ed economiche legate alla salvaguardia del litorale. Il rifacimento della soffolta rappresenta un passo cruciale per la prevenzione dei danni causati dalle mareggiate, proteggendo non solo le infrastrutture esistenti, ma anche preservando l'integrità dell'ecosistema marino e costiero. L'impegno della Regione Lazio nel portare a termine i lavori dimostra l'attenzione verso la tutela del territorio e la sicurezza dei cittadini. La celerità nell'eseguire questi interventi, programmata prima dell'inizio della stagione balneare, è fondamentale per garantire la fruibilità delle spiagge e delle strutture turistiche, creando un ambiente accogliente e sicuro per i bagnanti e i visitatori.

L'intervento di rifioritura della soffolta, in particolare, prevede il ripristino del rivestimento protettivo e il consolidamento della struttura, per aumentarne la resistenza all'azione erosiva del mare. Questo tipo di intervento, combinato con la realizzazione della barriera anti-erosione, rappresenta un approccio integrato per la difesa della costa, mirato a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e delle mareggiate sempre più frequenti e intense. L'impegno economico della Regione Lazio nel progetto del 'parco del mare' evidenzia una visione di lungo termine per la riqualificazione del litorale, che include non solo la protezione della costa, ma anche la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale dell'area. Questo progetto mira a creare un ambiente più sostenibile e attrattivo, favorendo lo sviluppo del turismo e delle attività economiche legate al mare. La collaborazione tra le istituzioni, gli operatori economici e le comunità locali è essenziale per il successo di questo ambizioso progetto, che rappresenta una sfida importante per il futuro del litorale romano. La gestione accurata dei lavori, la scelta di materiali ecocompatibili e il rispetto dei tempi previsti sono elementi cruciali per garantire un risultato efficace e duraturo, proteggendo la costa e valorizzando il territorio





romatoday / 🏆 5. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Erosione Costiera Ostia Regione Lazio Rifioritura Soffolta Parco Del Mare Lavori Pubblici Litorale Romano

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Lavori sulla linea Roma-Firenze: treni sospesi e ritardi in tutta ItaliaDa sabato 11 a lunedì 13 aprile, lavori di ammodernamento sulla linea ferroviaria tra Roma e Firenze causano sospensioni e ritardi significativi, impattando treni ad alta velocità, Intercity e regionali in diverse regioni. Il ripristino della normalità è previsto gradualmente da domenica pomeriggio, con pieno regime da martedì 14. Un guasto a Orte ha complicato ulteriormente la situazione.

Read more »

Ostia, un incendio ha colpito lo storico stabilimento balneare La CasettaUn incendio è scoppiato nel pomeriggio presso l'ex stabilimento balneare La Casetta...

Read more »

Interruzione Idrica: Oltre 250mila Abruzzesi Senza Acqua per LavoriOltre 250mila residenti tra Pescara, Chieti e altri comuni abruzzesi sono senza acqua a causa di lavori sulla condotta Giardino. L'intervento, che durerà circa 48 ore, ha portato all'assalto dei supermercati per l'acquisto di acqua in bottiglia e alla distribuzione di gel igienizzanti. L'acqua potrebbe tornare gradualmente da domani, ma non sarà potabile per uso alimentare fino a giovedì o venerdì, richiedendo bollitura precauzionale.

Read more »

Incendio a Ostia, fiamme nello stabilimento abbandonato de 'La Casetta'La struttura, da anni abbandonata e più volte vandalizzata, è stata avvolta dalle fiamme

Read more »

Capannelle, la rinascita dell’ippodromo. Obiettivo: corse a settembreDa ieri mattina sono iniziati i lavori di sistemazione e riqualificazione delle piste...

Read more »

Ritardi e disagi per lavori e guasti sulla rete ferroviariaPotenziamento tecnologico sulla linea Firenze-Roma causa ritardi. Un guasto sulla bassa velocità a Orte ha aggravato la situazione, con treni AV e Intercity in ritardo fino a 70 minuti. L'aggravante e' che la tratta Milano-Roma richiede circa 6 ore di viaggio. Nel frattempo, la Procura indaga sull'omicidio di un uomo a Massa.

Read more »