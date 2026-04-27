Ostiamare Trionfa: L'Allenatore Esprime Gioia e Riconoscimento a De Rossi

L'allenatore del neopromosso Ostiamare celebra la storica promozione in Serie C, sottolineando l'importanza del presidente Daniele De Rossi e l'empatia creata all'interno del gruppo. Altre promozioni, squalifiche e notizie dal mondo del calcio italiano.

L'allenatore del neopromosso Ostiamare , visibilmente emozionato, ha espresso la sua gioia e orgoglio durante la conferenza stampa post-promozione. Ha sottolineato come questo successo sia il frutto di un percorso condiviso con un gruppo di persone straordinarie, dove si è creata un'empatia unica e profonda.

Questa vittoria assume un significato particolare, quasi magico, un'emozione che porterà sempre con sé. L'allenatore ha poi espresso la sua avversione per i social media, dichiarando di non avere alcun interesse per essi, né nella vita privata né nel contesto calcistico. Ha accennato ad alcune polemiche mirate a destabilizzare la squadra, ma ha minimizzato l'importanza di tali attacchi, definendo quell'ambiente non congeniale e non frequentato.

La sua priorità è stata quella di condividere la gioia con la gente di Ostia, il regalo che volevano fare alla città. Un ruolo fondamentale in questo trionfo è stato attribuito alla figura del presidente Daniele De Rossi. L'allenatore ha evidenziato l'importanza di questa vittoria per il calcio laziale, sottolineando l'indotto positivo che genera per l'ambiente e per Ostia stessa.

Ha descritto la storia dell'Ostiamare come forse la più bella del girone, con un riferimento speciale a De Rossi, che dopo una brillante carriera calcistica ha scelto di tornare alle origini, dedicando il suo primo pensiero al club. Il presidente ha dimostrato un impegno costante e tangibile, supportando la squadra in ogni momento.

L'allenatore ha espresso gratitudine verso Ancona e Teramo per aver reso il percorso più arduo, ma ha ribadito la determinazione della squadra nel rimanere in testa, accelerando quando sembrava sul punto di cedere. Ha sottolineato che il successo è stato meritato, frutto di un grande lavoro di squadra e di una società solida. Il pensiero è andato allo staff, ai giocatori, alle famiglie e, naturalmente, al presidente, considerato l'arma in più, capace di vedere oltre e realizzare un sogno.

De Rossi è stato una presenza costante, offrendo un sostegno incondizionato. L'allenatore, con un sorriso, ha concluso affermando di chiamare il presidente semplicemente Daniele. Oltre alla promozione dell'Ostiamare, altre due squadre, Vado e Ostiamare, hanno ottenuto l'accesso alla Serie C dalla Serie D. Il Vado, in particolare, torna in C dopo quasi 80 anni, riabbracciando la sua storia e la prima vittoria nella Coppa Italia.

La Serie C ha visto anche alcune decisioni disciplinari, con la squalifica di Pucciarelli per tre giornate. Nel frattempo, la Serie A femminile si avvia alla conclusione della 19ª giornata, con la partita Fiorentina-Ternana in programma alle 18:00. La finale della Coppa Italia Women tra Juventus e Roma avrà come Title Partner Frecciarossa di Trenitalia.

Altre notizie dal mondo del calcio includono la squalifica del tecnico dell'Albinoleffe, Lopez, per tre giornate, le dichiarazioni degli allenatori di Lazio e Udinese dopo il pareggio 3-3 all'Olimpico, le riflessioni di Allegri su Leao, e le prospettive di rivoluzione per la Lazio. Si parla anche dei playoff di Avellino e della promozione dell'Arezzo in Serie B, con dichiarazioni degli allenatori coinvolti.

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