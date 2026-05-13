Osvaldo: Lazio-Inter in Coppa Italia potrebbe essere una finale unica

La finale tra Lazio e Inter in Coppa Italia potrebbe essere una notte di calcio indimenticabile, come precedentemente già vinta da Ronaldo, Pedro in gran piazza e da De Vrij. Questa Finale può essere una finale unica e simbolica per lotti contrastati tra i campionati del passato.

Il campo del Lavoro ha discusso in campionato sabato con Lazio - Inter in Coppa Italia che potrebbe essere la finale del torneo. Il gemellaggio tra tifosi era stato capaci di resistere solo nel 2010, quando Mourinho era lanciato verso il Triplete e lo striscione della Nord invitava i giocatori di Reja a scansarsi per evitare il tricolore della Roma.

Il peso della finale Finale irripetibile perché l'Inter gioca per il ‘Double’ e per aggiungere la decima Coppa Italia in bacheca al ventunesimo scudetto, non ancora celebrato. La grande festa si consumerà domenica a San Siro dopo la partita contro il Verona e l'Inter ci tiene. La doppietta manca da sedesi anni e renderebbe più completa una stagione in cui l'Europa è finita troppo presto e il titolo italiano non è mai stato realmente in discussione.

Nel 2010 il ‘Double’ di Mou venne oscurato dalla finale di Champions. Oggi testimonierebbe la consacrazione di Chivu , tecnico debuttante, capace di rianimare un gruppo considerato ai titoli di coda un anno fa. Per la Lazio, vincere l’ottava Coppa Italia della sua storia significherebbe qualificarsi alla prossima Europa League, centrando un traguardo clamoroso e inatteso in fondo a una stagione deprimente, tra le più brutte e contestate della gestione Lotito.

Si va oltre il risultato e il rischio di restare fuori dall’Europa per la seconda volta di fila come non accade dal biennio 2005-2007. L'Inter, invece, è nel futuro da una vita dopo aver vinto tanto, tre scudetti e un totale di otto trofei negli ultimi sei anni. Lautaro e i suoi fratelli conservano fame, motivazioni forti come è apparso evidente quattro giorni fa all'Olimpico, azzannando la Lazio.

A gennaio, quando si illusse che potessero arrivare i rinforzi, Lotito gli ha smontato il castello cedendo Guendouzi e Castellanos. L'orologio del suo meticoloso lavoro sul campo è tornato indietro di qualche mese





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