Ottant'anni dalla Costituzione: il processo incompiuto dell'attuazione dei principi fondamentali

A ottant'anni dalla nascita della Repubblica e dalla approvazione della Costituzione, un'analisi sul cammino ancora incompleto verso l'effettivo riconoscimento dei principi di uguaglianza, di giustizia sociale e di democrazia participativa. Nonostante le importanti conquiste, permangono ritardi e contraddizioni nell'attuazione di diritti civili, del principio di uguaglianza sostanziale, nella garanzia dei servizi essenziali e nella tutela del lavoro.

Per la Repubblica e per l'Assemblea Costituente, le italiane e gli italiani che allora si recarono in massa alle urne non cambiarono solo il quadro istituzionale e i principi normativi che di lì in poi avrebbero dovuto regolare la società italiana.

Aprirono un lungo processo di costruzione della democrazia, affidato anche alla responsabilità delle generazioni successive. Un processo mai compiuto, non solo perché ci vollero decenni perché alcuni principi costituzionali trovassero effettivo riconoscimento normativo, ma perché i mutamenti culturali, tecnologici, economici, ambientali, oltre che del quadro internazionale, richiedono una costante disponibilità di adeguamento, non tanto o soprattutto della Costituzione in sé, quanto della messa a terra di suoi principi.

Questi ottanta anni sono stati segnati da importanti conquiste, alcune delle quali probabilmente inimmaginabili per chi si recò a votare quel 2 giugno e per i e le costituenti stessi, come ad esempio il riconoscimento delle unioni civili e della, ancora parziale, filiazione da parte delle coppie dello stesso sesso. Altre tuttavia, pur prefigurate dalle e soprattutto dai (pochi) costituenti, furono trasposte sul piano legislativo molto tardivamente.

Le donne che il 2 giugno andarono per la prima volta a votare in una consultazione nazionale avevano conquistato l'uguaglianza politica, almeno sul piano formale. Tuttavia, nonostante i principi costituzionali approvati l'anno dopo, continuavano, e avrebbero continuato a vivere ancora per molti anni, in un contesto non solo culturale, ma normativo, che ne legittimava la discriminazione e in diversi casi l'esclusione nel mercato del lavoro e nelle professioni, che in famiglia le vedeva subordinate al marito, che legittimava sia il delitto d'onore sia un matrimonio fondato sullo stupro e che condannava la violenza sessuale non come reato contro la persona, ma contro la morale.

Vale la pena di osservare che vennero eliminate prima, almeno sulla carta, le discriminazioni nel mercato del lavoro di quelle iscritte nel codice di famiglia. E siamo ancora qui a discutere sulla necessità di un consenso esplicitamente espresso per autorizzare un approccio sessuale. Lentezze e solo parziale implementazione ci sono state anche rispetto all'attuazione del secondo comma dell'art. 3 della Costituzione, quello fondativo dell'uguaglianza.

Ne è testimonianza ad esempio la persistenza, nonostante l'ampliamento della scolarità, della povertà educativa minorile associata a condizioni familiari deprivate e spesso rafforzata, invece che compensata, da un'inadeguata offerta educativa pubblica di qualità. Anche le forti diseguaglianze regionali nella dotazione di servizi sanitari, educativi, sociali, nelle infrastrutture viarie e di trasporto, sono un esempio della insufficiente realizzazione di quel dettato costituzionale.

Diseguaglianze che qualcuno vorrebbe rafforzare con l'autonomia differenziata, progetto al momento messo in stand by proprio in nome dei principi costituzionali sull'unità della Repubblica, che non è, non dovrebbe essere, solo una unità geografica, ma una società di eguali rispetto ai diritti e doveri. Il caso del lavoro (e dei lavoratori), orgogliosamente messo a fondamento della Repubblica, mostra insieme la fragilità di principi che non sono adeguatamente manutenuti e la necessità di trovare forme di implementazione all'altezza dei cambiamenti.

Dopo decenni di progressivi miglioramenti sul piano salariale, delle condizioni di lavoro, del sistema di protezione, assistiamo ora ad un indebolimento di tutti e tre questi aspetti per una larga parte di lavoratori. Come restituire senso a quel 'fondata sul lavoro', senza nostalgie regressive, ma anche senza dar per scontato che si tratti di una pura formulazione retorica di cui si è perso il significato, è uno dei compiti che sta oggi davanti a noi





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