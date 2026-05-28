Ottant'anni di voto femminile: la donna al cuore della democrazia italiana

Il 2 giugno 1946 le donne italiane votarono per la prima volta, cambiando radicalmente la storia politica del Paese. Oggi, a distanza di ottant'anni, si celebra la loro conquista e si riflette sulle sfide ancora aperte per la parità di genere.

Ottant'anni fa le donne italiane hanno cambiato il corso della storia del Paese. Il 2 giugno 1946 non fu solo la data della nascita della Repubblica, ma anche il giorno in cui milioni di cittadine entrarono per la prima volta nelle urne, dando così una svolta decisiva alla vita democratica nazionale.

Dopo anni di lotte, esclusioni e discriminazioni, la Costituzione repubblicana riconobbe loro il diritto di voto a livello nazionale, frutto della Resistenza e del sacrificio di partigiane, lavoratrici, madri e intellettuali che avevano combattuto contro il nazifascismo. La democrazia italiana, dunque, è il risultato di mani femminili, di una coscienza civica e di un coraggio che hanno contribuito a plasmare le istituzioni. Alle urne si presentarono più di 24 milioni di cittadini su circa 28 milioni di aventi diritto.

Le donne furono più numerose degli uomini: circa 13 milioni di elettori femminili contro poco più di 12 milioni di maschi. Le immagini delle file davanti ai seggi, di donne emozionate con la scheda in mano e di anziane che esercitavano per la prima volta un diritto negato per tutta la vita, sono ancora oggi tra le pagine più emblematiche della nostra Repubblica.

Quei momenti, ricordati nella scena finale del film di Paola Cortellesi "C'è ancora domani", hanno radici profonde nell'immaginario collettivo e testimoniano che senza il voto femminile l'Italia democratica odierna non sarebbe nata. Il referendum istituzionale che confermò la scelta repubblicana vide una partecipazione popolare enorme e determinante, e le donne non furono semplici spettatrici, ma protagoniste fondatrici.

Nell'Assemblea Costituente entrarono ventuno Madri Costituenti, provenienti da differenti tradizioni politiche - cattolica, socialista, comunista, azionista - che unirono competenze, visione e determinazione per redigere una Costituzione capace di parlare alle generazioni future. Nomi come Nilde Iotti, Teresa Mattei, Lina Merlin, Maria Federici, Angela Gotelli, Ottavia Penna Buscemi e Adele Bei hanno lasciato un'impronta indelebile nella costruzione dell'Italia democratica.

Grazie al loro lavoro, la Carta costituzionale introdusse principi rivoluzionari: uguaglianza formale e sostanziale tra uomini e donne, diritto al lavoro, tutela della maternità, accesso alle cariche pubbliche e riconoscimento del valore sociale della persona. Da quella conquista è nato un lungo percorso di emancipazione che ha trasformato il volto del Paese: l'accesso delle donne alle professioni pubbliche, la riforma del diritto di famiglia, l'introduzione del divorzio, la tutela della maternità, la legge sulle pari opportunità, l'interruzione volontaria di gravidanza, il contrasto alla violenza di genere e la crescita della rappresentanza femminile nelle istituzioni.

Tuttavia la storia dei diritti non è mai conclusa; ogni conquista richiede difesa, aggiornamento e traduzione in realtà quotidiane. A ottant'anni dal suffragio universale, la questione della leadership femminile e della piena parità di genere resta una sfida democratica aperta. L'Italia registra ancora profondi ritardi: divari salariali, carriere discontinue, basso tasso di occupazione femminile, squilibri nella distribuzione del lavoro di cura e scarsa presenza delle donne nei ruoli apicali di economia, ricerca e istituzioni.

Troppo spesso, essere donna significa dimostrare il doppio per ottenere la metà. Le prossime sfide sono chiare: garantire la parità salariale e occupazionale, investire in servizi pubblici e asili nido, sostenere un'occupazione femminile stabile, rafforzare la presenza delle donne nei luoghi decisionali e combattere ogni forma di violenza economica, culturale e sociale. È necessario promuovere un'educazione sessuo‑affettiva basata sul rispetto nelle scuole e costruire una società in cui la maternità sia un diritto tutelato e non un ostacolo.

Per mantenere viva la memoria collettiva e tradurla in impegno politico concreto, il Consiglio regionale del Lazio ha destinato 50 mila euro per il 2026 alle celebrazioni dell'ottantesimo anniversario del suffragio femminile. Questo stanziamento sosterrà iniziative culturali, progetti educativi, campagne di sensibilizzazione e attività di ricerca volte a valorizzare il contributo storico delle donne e a promuovere il superamento dei divari di genere.

La memoria non è nostalgia, è una scelta politica da rendere attuale ogni giorno; ricordare il primo voto delle donne significa ricordare che la democrazia italiana è nata quando le donne sono diventate cittadine a pieno titolo





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