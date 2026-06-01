Ottanta anni di voto femminile: un dialogo intergenerazionale sulla cittadinanza e l'uguaglianza

L'articolo celebra l'ottantesimo anniversario del suffragio femminile in Italia, analizzando il ruolo delle donne nella Resistenza, nella nascita della Repubblica e nella costruzione di politiche inclusive, e presenta il libro di Simona Lembi come ponte tra teoria storica e impegno pratico.

L'ottantesimo anniversario del suffragio femminile in Italia offre un'occasione preziosa per mettere a dialogo le diverse generazioni e per ricostruire il filo conduttore tra teoria politica e pratica quotidiana.

Per più di un secolo le donne italiane hanno vissuto in un contesto in cui il loro ruolo era confinato al nucleo familiare e, in parte, all'attività lavorativa, spesso invisibili agli occhi della storiografia tradizionale. Oggi, a distanza di decenni, è fondamentale chiedersi perché le nuove generazioni tendano ancora a considerare i diritti politici come semplici formalità, privi di quel potere trasformativo che poteva, e può ancora, cambiare tanto la vita individuale quanto quella collettiva.

Il 2 giugno 1946, giorno in cui gli italiani scelsero la forma repubblicana dello Stato, non rappresentò la prima esperienza di voto per le donne; già nel febbraio dell'anno precedente, un decreto aveva esteso loro il diritto di voto attivo. Tuttavia, le consultazioni precedenti erano limitate principalmente a livello locale, mentre la scelta repubblicana assunse una valenza simbolica nazionale, aprendo la strada a una nuova era di partecipazione.

Le donne della Resistenza hanno avuto un ruolo cruciale nella definizione dell'identità repubblicana e nella successiva affermazione parlamentare. Il primo Parlamento italiano vide solo 21 donne su 556 membri, ma la loro presenza segnò l'inizio di una crescita costante, favorendo la creazione di politiche più inclusive nei settori dell'istruzione, dell'assistenza sociale, del lavoro e dei diritti civili.

Figure emblematiche come Teresa Noce, deportata a Ravensbrück e poi eletta deputata comunista, dimostrarono che la rappresentanza politica non doveva essere limitata a categorie di classe, religione o provenienza, ma doveva aprirsi a tutte le "patrioti di tutti i secoli". Questa visione inclusiva risuona ancora oggi, quando si rilegge la storia delle donne attraverso il punto di vista della cittadinanza attiva e dell'impegno civico.

Il volume "L'8 marzo spiegato a mio figlio. 80 anni di voto delle donne" di Simona Lembi, edito da Pendragon nel 2026, si propone come uno strumento itinerante per far convergere teoria e pratica. L'autrice evita una narrazione a compartimenti stagni e, al contrario, traccia un filo che collega le prime femministe, come Mary Wollstonecraft, alle recenti battaglie per la conciliazione tra vita privata e lavoro, passando per le politiche di uguaglianza e i piani di monitoraggio della qualità delle politiche pubbliche.

La storia delle donne italiane viene così presentata non solo come un archivio di eventi, ma come un patrimonio vivo, capace di ispirare tanto le giovani che gli adulti, spingendo verso istituzioni più giuste e inclusive, dalla sanità all'imprenditoria, fino alle nuove forme di partecipazione politica





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