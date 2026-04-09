Ottimismo: un possibile scudo contro la demenza

Uno studio rivela come l'ottimismo possa ridurre il rischio di demenza, offrendo nuove prospettive per la prevenzione e la salute cognitiva nell'invecchiamento. La ricerca, condotta dall'Harvard Th Chan School of Public Health, evidenzia l'associazione tra un elevato livello di ottimismo e una minore incidenza della malattia, aprendo a nuove strategie di prevenzione.

Milano, 8 aprile (Adnkronos Salute) - 'Cuor contento il ciel l'aiuta'. L'ottimismo fa davvero bene alla salute. La saggezza popolare l'aveva intuito ancor prima che arrivassero le prove scientifiche a corroborare questa tesi: vedere sempre il lato positivo della vita può davvero essere un potente fattore di protezione, anche per la salute e il benessere mentale di chi guarda il mondo con una lente 'arcobaleno'.

Secondo un nuovo studio, pubblicato sul 'Journal of the American Geriatrics Society', c'è di più: un'iniezione di ottimismo si prospetta anche come una possibile prevenzione contro il rischio di demenza. Un team di ricercatori Usa dell'Harvard Th Chan School of Public Health di Boston ha cercato di misurare con precisione questo effetto scudo, scoprendo che un livello di ottimismo più elevato è associato a una minore incidenza di demenza. Lavori precedenti avevano già suggerito un link con una migliore funzione cognitiva e un più lento declino cognitivo nell'invecchiamento. Nella nuova ricerca gli autori hanno utilizzato i dati dell'Health and Retirement Study, che offre un campione rappresentativo a livello nazionale degli anziani statunitensi, per esaminare se l'ottimismo fosse associato anche a un minor rischio di sviluppare demenza in diversi gruppi di popolazione e se tale associazione si mantenesse anche dopo aver tenuto conto dello stato di salute iniziale e di altri potenziali fattori confondenti, e attraverso diverse analisi di sensibilità. L'ottimismo è stato misurato utilizzando un test validato - il Life Orientation Test-Revised - su 9.071 persone cognitivamente sane, entro 2 anni dalla prima misurazione della funzione cognitiva di ciascuno di loro. I casi di demenza, invece, sono stati identificati tramite un algoritmo sviluppato per garantire prestazioni ottimali nei principali gruppi etnici, utilizzando i dati raccolti in 8 fasi di rilevazione dal 2006 al 2020. Risultato dell'analisi: i ricercatori hanno osservato che un singolo spostamento verso l'alto rispetto alla media dell'ottimismo era associato a un rischio inferiore del 15% di sviluppare demenza, dopo aver aggiustato per età, sesso, etnia, livello di istruzione, depressione e principali condizioni di salute, durante un periodo di follow-up fino a 14 anni. Le analisi di sensibilità hanno suggerito che questa associazione era robusta e non dovuta a causalità inversa, a fattori confondenti o a una scarsa salute mentale di base. Quali siano le spiegazioni va approfondito, sottolineano gli esperti. Diversi processi potrebbero contribuire a spiegare come l'ottimismo possa influenzare il rischio di demenza. Sono possibili meccanismi biologici diretti (ad esempio alcuni studi hanno rilevato che l'ottimismo è associato a risposte immunitarie più sane e di conseguenza a meno rischi di neuroinfiammazione), ma anche i meccanismi indiretti potrebbero svolgere un ruolo (la possibilità ad esempio che gli ottimisti abbiano maggiori risorse come reti sociali più forti e livelli di stress più bassi). La conclusione degli autori è in ogni caso che un livello più alto di ottimismo è risultato associato a una minore incidenza di demenza. Un'osservazione che assume un rilievo ancora più significativo se si considerano i numeri globali della malattia: circa 57 milioni di persone nel mondo convivono con la demenza, ricordano gli esperti. Data l'alta prevalenza e le limitate opzioni di trattamento, l'identificazione di strategie di prevenzione è fondamentale, osservano. Le evidenze epidemiologiche emergenti suggeriscono l'esistenza di fattori psicosociali correlati al rischio della patologia, il che fornisce nuovi possibili obiettivi a monte per la prevenzione. Studi recenti hanno collegato l'ottimismo a una longevità eccezionale e a un invecchiamento sano in generale, suggerendo che possa anche contribuire a proteggere la salute cognitiva nell'invecchiamento





fattoquotidiano / 🏆 45. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ottimismo Demenza Prevenzione Salute Cognitiva Invecchiamento

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Propaganda Iraniana e Ottimismo: Due Facce della Stessa MedagliaL'Iran sfrutta l'intelligenza artificiale per una campagna di propaganda contro gli Stati Uniti, mentre uno studio scientifico evidenzia i benefici dell'ottimismo sulla salute e la prevenzione della demenza.

Read more »

Ottimismo riduce del 15% il rischio di demenza, lo studio di HarvardUno studio rileva un link fra livelli più elevati e una minore incidenza della malattia: 'Aumentare questo approccio alla vita può supportare un invecchiamento sano'

Read more »

L'austerity torna attuale: tra crisi energetica, decrescita e l'importanza dell'ottimismoIl ricordo dell'austerity degli anni '70 si ripresenta in un contesto attuale caratterizzato da crisi energetica e tensioni geopolitiche. L'articolo esplora le implicazioni della decrescita, l'importanza della sostenibilità e il ruolo dell'ottimismo nella salute mentale e cognitiva.

Read more »

Musetti sconfitto a Monte Carlo: ottimismo per il futuro e benefici per la saluteMusetti perde contro Vacherot a Monte Carlo, mostrando i limiti post-infortunio, ma dimostrando spirito combattivo. Parallelamente, uno studio evidenzia i benefici dell'ottimismo nella prevenzione della demenza.

Read more »

Ottimismo: Uno Scudo Contro la Demenza e la Sacralità della VitaUn nuovo studio suggerisce che l'ottimismo possa proteggere dalla demenza, confermando le intuizioni della saggezza popolare. L'articolo include anche commenti sulla necessità di riforme legislative per proteggere i ciclisti dopo la morte di Sara Piffer.

Read more »

Ottimismo: Uno Scudo Contro la Demenza? Un Nuovo Studio lo SuggerisceUn nuovo studio pubblicato sul 'Journal of the American Geriatrics Society' suggerisce che l'ottimismo possa essere un fattore di protezione contro il rischio di demenza. Ricercatori dell'Harvard Th Chan School of Public Health hanno scoperto che un livello più elevato di ottimismo è associato a una minore incidenza di questa condizione.

Read more »