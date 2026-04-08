Ottimismo: un possibile scudo contro la demenza? Lo studio che rivela il legame

Uno studio scientifico conferma il legame tra ottimismo e riduzione del rischio di demenza. Ricercatori Usa hanno dimostrato che un atteggiamento positivo può agire come fattore protettivo, aprendo nuove prospettive per la prevenzione.

Il detto 'Cuor contento il ciel l'aiuta' trova nuova conferma scientifica. Uno studio pubblicato sul 'Journal of the American Geriatrics Society' rivela che l'ottimismo può agire come un potente fattore di protezione contro il rischio di demenza. Ricercatori della Harvard Th Chan School of Public Health di Boston hanno analizzato i dati dell'Health and Retirement Study, un campione rappresentativo di anziani statunitensi, per valutare la correlazione tra ottimismo e incidenza di demenza.

I risultati indicano che un livello più elevato di ottimismo è associato a una minore probabilità di sviluppare la malattia, anche tenendo conto di altri fattori di rischio. L'analisi è stata condotta su 9.071 persone cognitivamente sane, misurando l'ottimismo attraverso un test validato e monitorando l'insorgenza di demenza tramite un algoritmo specifico. Il follow-up, durato fino a 14 anni, ha evidenziato che un singolo aumento del livello medio di ottimismo era legato a una riduzione del 15% del rischio di demenza, dopo aver corretto per variabili come età, sesso, etnia, istruzione, depressione e condizioni di salute preesistenti. Le analisi di sensibilità hanno confermato la robustezza di questa associazione, escludendo la causalità inversa o l'influenza di fattori confondenti.\Gli esperti sottolineano l'importanza di comprendere i meccanismi che legano l'ottimismo alla prevenzione della demenza. Diverse spiegazioni sono possibili: potrebbero intervenire meccanismi biologici diretti, come una risposta immunitaria più sana associata all'ottimismo, riducendo il rischio di neuroinfiammazione, oppure meccanismi indiretti, come la presenza di reti sociali più forti e livelli di stress più bassi negli individui ottimisti. L'ottimismo, quindi, potrebbe influenzare il rischio di demenza attraverso diverse vie. L'identificazione di strategie di prevenzione è cruciale, vista l'elevata prevalenza della demenza nel mondo, con circa 57 milioni di persone affette dalla malattia. Gli autori dello studio suggeriscono che l'ottimismo, che può essere modificato con interventi mirati, potrebbe rappresentare un obiettivo importante per future iniziative di prevenzione. Gli studi sull'ottimismo e la demenza potrebbero fornire nuove evidenze utili per sviluppare interventi che promuovano un invecchiamento sano.\L'importanza di questo studio risiede nella sua capacità di evidenziare come fattori psicosociali, come l'ottimismo, possano giocare un ruolo chiave nella protezione della salute cognitiva. La ricerca si inserisce in un contesto più ampio di studi che collegano l'ottimismo a una maggiore longevità e a un invecchiamento più sano. Sebbene l'ereditarietà dell'ottimismo sia stimata intorno al 25%, è incoraggiante constatare che i suoi livelli possono essere influenzati positivamente attraverso interventi specifici. Questi risultati sottolineano il potenziale valore dell'ottimismo nella promozione di un invecchiamento sano e nella riduzione del rischio di sviluppare demenza. La ricerca apre la strada a future indagini per sviluppare strategie di prevenzione basate sull'ottimismo, offrendo una prospettiva promettente nella lotta contro questa malattia neurodegenerativa. Nel frattempo, pensare positivo e coltivare l'ottimismo potrebbero rappresentare un importante scudo, come suggerisce l'antico detto popolare





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