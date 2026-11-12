Outage Microsoft 365: Problemi Outlook, Teams ed Exchange Online

Microsoft conferma interruzioni globali su Outlook, Teams ed Exchange Online. Gli utenti in America e oltre segnalano impossibilità di accedere alle email e ai servizi professionali.

Numerosi utenti in diversi Paesi stanno riscontrando gravi difficoltà nell'accesso alle caselle di posta elettronica virtuali gestite da Microsoft, con Outlook che risulta attualmente inaccessibile. L'interruzione del servizio impedisce agli utenti, specialmente quelli che operano in ambito professionale, di visualizzare i messaggi ricevuti o inviati, oltre a bloccare completamente la possibilità di redigere e spedire nuove email.

Estensione globale dell'interruzione di servizio

La società americana ha confermato attraverso il proprio account ufficiale su X che il problema non si limita alla sola piattaforma di messaggistica, ma riguarda l'intera connettività del servizio Microsoft 365 per gli utenti in qualsiasi regione del mondo. Questa estensione geografica indica che l'interruzione ha un'ampiezza significativa, coinvolgendo infrastrutture che dovrebbero essere distribuite e resilienti, ma che in questo momento presentano punti critici comuni.

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Indagini su Teams e Exchange nelle Americhe

Microsoft ha specificato nei suoi comunicati che l'azienda sta indagando attivamente sulle segnalazioni provenienti da utenti in Nord America che riferiscono problemi nell'accesso o nell'utilizzo delle funzionalità di Microsoft Teams. Parallelamente, è stato reso noto che stanno esaminando le denunce relative all'impossibilità di accedere alle cassette postali di Exchange Online attraverso più metodi di connessione disponibili nelle Americhe, una regione che sembra essere stata colpita particolarmente duramente in una prima fase del guasto.

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Impatto operativo per gli utenti professionali

Le conseguenze di questo disservizio si ripercuotono pesantemente sulla produttività quotidiana, poiché la capacità di comunicare e gestire il lavoro di squadra risulta compromessa. L'interruzione di servizi integrati come Outlook, Teams ed Exchange Online crea una catena di blocco per le organizzazioni che dipendono da questi strumenti per la gestione delle corrispondenze aziendali e delle riunioni virtuali, causando potenziali ritardi nelle attività operative.

Stato attuale delle operazioni di mitigazione

L'azienda ha informato gli utenti che il team tecnico sta lavorando attivamente per mitigare l'impatto dell'incidente, anche se al momento non è stata fornita una stima precisa del tempo necessario per il completo ripristino della normale operatività. Gli utenti sono invitati a monitorare gli aggiornamenti ufficiali attraverso i canali comunicativi di Microsoft per ricevere notizie riguardanti le fasi di risoluzione del problema e il ritorno alla piena funzionalità dei servizi cloud richiesti.