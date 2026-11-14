Come Simone Durante e Vito Monterisi usano SEO e GEO per ottimizzare la visibilità aziendale. Analisi dettagliata dei servizi di Overstep per imprese che cercano risultati concreti.

Simone Durante e Vito Monterisi guidano Overstep, un'agenzia digitale con sede nell'area romana, specializzata nell'integrazione di strategie di Search Engine Optimization e Generative Engine Optimization per supportare le piccole e medie imprese. L'obiettivo principale di questa partnership è aiutare le aziende a orientare con precisione i propri investimenti digitali, trasformando la visibilità online in un percorso chiaro verso l'acquisizione di contatti commerciali effettivi.

La realtà gestita dai due soci si distingue per un approccio che collega sistematicamente le attività di visibilità alla presentazione specifica dell'offerta e al processo di generazione lead. Attraverso un monitoraggio costante delle conversioni e un'analisi dettagliata del comportamento degli utenti, l'agenzia mira a identificare i punti di frizione nel percorso del cliente, assicurando che ogni interazione online contribuisca concretamente agli obiettivi di business prefissati.

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Integrazione tra SEO e Geovisibilità AI

La collaborazione tra Simone Durante e Vito Monterisi rappresenta il cuore operativo di Overstep, combinando competenze tecniche diverse per affrontare le sfide del mercato digitale contemporaneo. Durante, attivo nel campo della SEO e della strategia digitale dal 2007, porta un'esperienza decennale nella consulenza e nella formazione, garantendo solidità tecnica e metodologica nei processi di indicizzazione e visibilità organica sui motori di ricerca tradizionali.

Parallelamente, Vito Monterisi contribuisce con una solida background nella vendita e nella comunicazione, concentrandosi sul branding e sulla definizione del valore distintivo delle imprese. La sua expertise è fondamentale per tradurre la competenza tecnica in messaggi chiari che risuonano con il pubblico target, riducendo l'incertezza che i potenziali clienti provano quando valutano fornitori diversi nel mercato attuale.

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L'incontro di queste due figure professionali permette a Overstep di analizzare la domanda del potenziale cliente e di verificare come l'azienda vi risponde concretamente. Il duo sottolinea che individuare una ricerca pertinente attraverso la SEO è inutile se la pagina di destinazione lascia dubbi sulla qualità del servizio o se rende complicato richiedere informazioni, un punto critico che spesso determina la perdita di opportunità commerciali.

Impatto dell'Intelligenza Artificiale sul Marketing

Oltre alle ricerche tradizionali sui motori di ricerca, le conversazioni con gli assistenti basati sull'intelligenza artificiale stanno diventando un canale primario per gli utenti che cercano soluzioni. Gli assistenti AI vengono spesso utilizzati per comprendere una soluzione o definire criteri di confronto dettagliati prima che l'utente approfondisca la conoscenza delle singole aziende, modificando radicalmente le dinamiche di scoperta del brand.

Questo nuovo scenario richiede alle imprese una maggiore attenzione alla qualità delle informazioni con cui si presentano online, poiché la presenza del marchio nelle risposte generate dai sistemi AI è diventata un fattore cruciale. I risultati possono variare notevolmente a seconda delle domande formulate e dei sistemi utilizzati, rendendo essenziale una strategia specifica che vada oltre la semplice ottimizzazione per i motori di ricerca classici.

Per rispondere a queste esigenze, Overstep affianca ai servizi SEO standard la consulenza GEO, dedicata all'analisi della visibilità nelle risposte AI. Il lavoro comprende la revisione dei contenuti del sito web, il rafforzamento della riconoscibilità dell'azienda e la gestione delle fonti esterne che contribuiscono a descrivere l'identità digitale del marchio, creando un ecosistema informativo coerente e affidabile.

Monitoraggio delle Conversioni e Strumenti Operativi

Per un imprenditore, il primo passo per recuperare le perdite commerciali consiste nel capire se il problema riguarda la visibilità generale, la chiarezza dell'offerta o il passaggio tecnico dalla visita al contatto. Le risposte a queste domande possono variare anche all'interno dello stesso sito web, rendendo necessaria un'analisi segmentata che esamini le ricerche dei potenziali clienti, lo stato attuale delle pagine e gli eventuali ostacoli tecnici.

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Il monitoraggio delle visite acquista significato solo se viene affiancato all'analisi delle richieste ricevute e della loro pertinenza rispetto ai servizi specifici dell'impresa. Su questa base razionale, Overstep ha sviluppato un video gratuito di circa venti minuti, dedicato a sette controlli operativi su SEO e AI, utile per distinguere un semplice calo dei clic da una perdita reale di opportunità commerciali significative.

Questo percorso formativo aiuta le PMI a riconoscere quali pagine e quali ricerche meritano maggiore attenzione, affrontando aspetti fondamentali come la chiarezza delle informazioni, la qualità delle risposte alle domande frequenti e la presenza di prove verificabili che possono sostenere la fiducia del cliente nei confronti del brand o del servizio offerto.

Servizi Completi e Definizione degli Investimenti

L'offerta complessiva di Overstep comprende branding, sviluppo di siti ed e-commerce, SEO, consulenza GEO, pubblicità digitale e ottimizzazione delle conversioni. Queste attività intervengono in momenti diversi della relazione con il cliente e richiedono obiettivi condivisi per essere efficaci, poiché un sito aggiornato e campagne attive devono convivere con una strategia di contenuto coerente e pubblicata con regolarità.

Per le aziende che devono decidere come investire le proprie risorse, il valore della consulenza sta nella capacità di individuare il passaggio da migliorare per primo, sia si tratti di rendere un servizio più facile da trovare, documentare meglio un'esperienza o semplificare la richiesta di un appuntamento. Ogni intervento mira a ricostruire il percorso delle persone, analizzando cosa cercano, quali informazioni trovano e cosa le convince a prendere contatto.

Nessun intervento tecnico può assicurare una citazione automatica nei sistemi AI, poiché occorre verificare il punto di partenza e valutare nel tempo gli effetti delle attività intraprese. È da queste decisioni strategiche, basate su dati concreti e analisi specifiche, che prende forma un percorso di acquisizione dei clienti adatto alla singola impresa, garantendo che ogni euro investito contribuisca direttamente alla crescita del business.