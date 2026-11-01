Overtraining e dopamina: studio su topi rivela rischi per sonno e ansia

Uno studio sul sovrallenamento nei topi mostra che l'attività fisica eccessiva mantiene alti i livelli di dopamina a riposo, causando ansia e insonnia.

Un nuovo studio pubblicato sulla rivista Neuroscience ha rivelato che l'attività fisica eccessiva mantiene elevati i livelli di dopamina anche durante il riposo. I ricercatori brasiliani hanno condotto esperimenti sui topi, osservando come l'overtraining alteri la regolazione neurochimica nell'ippocampo. Questa scoperta potrebbe spiegare i sintomi comuni tra gli atleti sovrallenati, come ansia e disturbi del sonno.

Impatto della dopamina sull'ippocampo

Lo sport è universalmente riconosciuto come benefico per il corpo e la mente. Tuttavia, un'eccessiva dedizione all'allenamento può avere effetti negativi imprevisti. Un team di scienziati brasiliani ha analizzato l'impatto dell'allenamento estenuante senza adeguato recupero. Hanno notato che tale pratica altera la regolazione della dopamina nell'ippocampo. Questa regione cerebrale è fondamentale per la memoria e la gestione delle emozioni. Gli animali sottoposti a intenso esercizio mostravano livelli di dopamina costantemente alti. Questo neurotrasmettitore è essenziale per la vigilanza e la motivazione umana.

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Metodologia dello studio sugli animali

I ricercatori hanno diviso i roditori in due gruppi principali per simulare diverse condizioni fisiche. Il primo gruppo ha eseguito un test di esercizio acuto fino all'esaurimento totale. Il secondo gruppo ha simulato la routine faticosa degli atleti con sindrome da overtraining. Questa condizione comporta calo delle prestazioni, perdita di appetito e affaticamento cronico. I roditori si sono allenati per otto settimane con carichi progressivamente più pesanti. Nell'ultima settimana, hanno effettuato due sessioni giornaliere con solo quattro ore di recupero.

Risultati sui neurotrasmettitori cerebrali

Gli scienziati hanno analizzato gli ippocampi misurando dopamina, serotonina e proteine correlate. Hanno esaminato la tirosina idrossilasi e il trasportatore vescicolare delle monoamine. Nei topi con esercizio acuto, la dopamina è aumentata solo brevemente dopo la corsa. Nel gruppo cronico, invece, i livelli sono rimasti elevati per quarantotto ore. Anche l'enzima responsabile della sintesi della dopamina, la tirosina idrossilasi, è rimasto alto. Questi dati suggeriscono un meccanismo biologico persistente legato allo sforzo prolungato.

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Implicazioni per la salute mentale umana

Alisson Luiz da Rocha, autore principale, sottolinea l'impatto significativo sul cervello. La ricerca è stata condotta presso l'Università di San Paolo con supporto Fapesp. I risultati indicano che l'attività fisica influisce direttamente sul sistema nervoso centrale. Tali cambiamenti potrebbero spiegare ansia e insonnia negli esseri umani. Adelino Sanchez Ramos da Silva coordina lo studio presso l'ateneo brasiliano. Tuttavia, lo studio non ha misurato direttamente sonno o ansia nei topi. Future ricerche dovrebbero esplorare questi legami clinici negli esseri umani.

Il ruolo cruciale del riposo fisico

La dopamina non è un nemico biologico ma essenziale per il piacere e la veglia. Il problema nasce quando i livelli aumentano prima di dormire, creando squilibri. Questo squilibrio riguarda anche altri neurotrasmettitori nel sistema nervoso centrale. È interessante notare che la serotonina non ha mostrato differenze significative. Ciò contraddice l'ipotesi che la serotonina causi da sola la stanchezza eccessiva. La ricerca evidenzia l'importanza biologica del riposo per le prestazioni fisiche. Mantenere un equilibrio chimico è vitale per la salute mentale degli atleti.