Ovo Labs e U-Ploid migliorano fecondazione in vitro con trattamenti anti-aneuploidia

Start-up europee Ovo Labs e U-Ploid sviluppano farmaci per ridurre errori cromosomici negli ovuli, aumentando il successo della fecondazione in vitro per donne over 35.

Donne in tutto il mondo scelgono sempre più spesso di avere figli dopo i 35 anni, affrontando un ostacolo biologico significativo: l'aumento dell'età eleva la probabilità di errori genetici negli ovuli, riducendo le gravidanze e aumentando gli aborti spontanei. La fecondazione in vitro rappresenta da tempo l'unica soluzione, ma è costosa e emotivamente gravosa, rendendo necessarie nuove strategie per migliorare le probabilità di successo.

Rivoluzione scientifica contro l'aneuploidia

Due start-up europee, Ovo Labs e U-Ploid Biotechnologies, stanno trasformando le scoperte scientifiche in trattamenti concreti per superare i limiti del concepimento tardivo. Queste aziende si concentrano sul miglioramento della funzionalità degli ovociti, le cellule immaturi che si formano già nel feto. La riserva ovarica femminile, che raggiunge milioni di unità nel grembo materno, scende a 300-400mila alla pubertà e diminuisce costantemente fino alla menopausa, accompagnato da un calo di qualità e un aumento dei difetti cromosomici.

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L'aneuploidia, la condizione caratterizzata da un numero anomalo di cromosomi, è una delle cause principali di sterilità. Negli ovuli maturi sani dovrebbero rimanere 23 cromosomi singoli, ma con l'età questo processo di divisione diventa soggetto a errori. Nelle donne tra i venti e i trent'anni, più del 20 per cento degli ovociti presenta alterazioni cromosomiche, percentuale che sale al 50 per cento dopo i 40 anni, rendendo il processo di divisione cellulare altamente inaffidabile per le donne mature.

Innovazione farmacologica e risultati promettenti

Intorno al 2020, un team coordinato da Melina Schuh del Max Planck Institute di Göttingen ha mappato le cause molecolari dell'aneuploidia, individuando il ruolo cruciale della proteina Shugoshin 1 nel prevenire il declino della coesina, la molecola che tiene insieme le coppie di cromosomi. Nel gennaio 2025, Schuh e Agata Zielinska hanno fondato Ovo Labs per sviluppare un farmaco a base di Shugoshin 1 iniettabile negli ovuli immaturi, eliminando quasi del tutto i difetti cromosomici negli esperimenti su ovuli umani e topi.

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I dati presentati il 26 e il 28 ottobre all'incontro annuale della American Society for Reproductive Medicine da Zielinska e Debojit Saha mostrano che, dopo il trattamento, la percentuale di ovociti con un numero normale di cromosomi è più che raddoppiata nelle donne di 34-40 anni. Parallelamente, U-Ploid, creata da ex collaboratori di Schuh, sta testando Lyvanta, una molecola che rallenta la separasi, riducendo l'incidenza dei difetti nell'84 per cento degli ovuli nei test su topi pubblicati nel 2025 e quasi raddoppiando il numero di ovuli maturati correttamente nelle cellule umane.

Impatto clinico e futuro della ricerca

Queste innovazioni offrono nuove speranze concrete per le pazienti, specialmente quelle con meno di 40 anni che soffrono di ridotta riserva ovarica o precedenti insuccessi con la fecondazione in vitro. Se i risultati clinici confermeranno l'efficacia di questi trattamenti, le donne potrebbero beneficiare di molti più ovuli sani per i cicli di riproduzione assistita, trasformando la gestione della fertilità tardiva e riducendo drasticamente il tasso di errori genetici alla base delle fallimentari gravidanze.