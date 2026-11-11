Owen Wilson al sicuro dopo il grave incidente con il monopattino a Milano

Il 42enne Owen Wilson è stato ricoverato per due interventi neurochirurgici e per ora si attende l'inizio della riabilitazione. I responsabili sono due minorenni di 16 e 17 anni, denunciati per tentato omicidio.

Il 42enne Owen Wilson, noto per film come "Diaz" e "Suburra", è stato ricoverato a San Camillo a Milano dopo un grave incidente con un monopattino. L'attore, presente sul posto dell'evento la notte tra il 4 e il 5 ottobre, ha subito due interventi neurochirurgici per trattare le lesioni. Il suo percorso medico rimane incompleto e richiederà ulteriori settimane di riabilitazione.

Dettagli dell'incidente e trattamento medico

L'incidente è avvenuto durante la notte tra il 4 e il 5 ottobre. Wilson, che stava viaggiando sul suo monopattino, è stato colpito da un veicolo a motore. L'incidente ha provocato lesioni neural e sciatiche che ha dovuto affrontare con un percorso clinico complesso.

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Sull'ospedale San Camillo è stato informato che l'attore è stato trasferito dalla UOC shock e trauma alla UOC neurochirurgia. Durante l'intero periodo sanitario, l'equipe medica ha monitorato attentamente l'evoluzione dei sintomi e ha subito due interventi neurochirurgici. Le condizioni di Wilson rimangono stabili, ma il recupero richiederà un ulteriore periodo di riabilitazione e monitoraggio specialistico.

I culposi dell'incidente: un minicar nera e due minorenni

Il 14 ottobre, a pochi giorni dall'incidente, le forze dell'ordine hanno individuato due sospetti di 16 e 17 anni al posto del minicar nera. I due giovani sono stati denunciati con l'accusa di tentato omicidio per la aggressione a Wilson e di lesioni per il danneggiamento di cinque passanti.

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Il veicolo è stato sequestrato e i due ipocontattati hanno confessato responsabilità. Nel deposito di polizia le dichiaranze, riportate dall'Agente di Polizia, hanno mostrato la confusione sull'evento, descrivendo la notte come un momento di "divertimento". A oggi, il ricorso giudiziario è in fase di valutazione e il procedimento porterei a un finale custodio.

Il futuro di Wilson: da occupazione allo studio di cinema

Wilson si è dichiarato sarcastico e divertito, come indicato dalla sua comunicazione al Messaggero, ma ha riconosciuto la difficoltà dell'evento, in quanto non ricordava l'incidente. Il suo ordine pubblico del 10 novembre ha svolto la proiezione di un video sul piano di riabilitazione con utile motivazione al provvedimento.

Il futuro di Wilson dovrebbe comprendere il ritorno al lavoro sul set, se i trattamenti risulteranno completati con successo. Con un desiderio di successo, l'attore si avvicina a un nuovo capitolo nella sua carriera che potrebbe includere la produzione di film di successo horror, commedia e drammatici.