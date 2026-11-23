Report Oxfam e Ceobs rivela che oltre il 99% di Gaza è tossico per aria, terra e acqua. Ecco i dati su macerie, drossina e rischi sanitari per 2 milioni di persone.

Un nuovo rapporto congiunto di Oxfam e del Conflict and Environment Observatory ( Ceobs) rivela che l'uso indiscriminato di armi esplosive e incendiarie da parte di Israele ha contaminato oltre il 99% della Striscia di Gaza. Questa catastrofe ambientale senza precedenti rende l'aria, il suolo e le risorse idriche dell'area gravemente tossici per la popolazione civile. I dati emergenti indicano che quasi due milioni di sfollati sono attualmente esposti a rischi sanitari immediati e a lungo termine a causa di questa devastazione sistematica del territorio.

Analisi della contaminazione chimica e fisica

Secondo Paolo Pezzati, portavoce per le crisi umanitarie di Oxfam Italia, l'offensiva militare ha interessato direttamente oltre il 78% del territorio di Gaza. Questa estesa operazione ha lasciato dietro di sé un'eredità letale composta da residui di metalli pesanti, esplosivi inesplosi, diossina, contaminanti biologici e amianto disperso dagli edifici rasi al suolo. La presenza di queste sostanze pericolose ha trasformato l'intera Striscia in un'area ad alto rischio di esposizione chimica.

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Il rapporto evidenzia che la popolazione civile è costantemente esposta a queste sostanze tossiche attraverso il consumo di cibo e acqua contaminati, nonché tramite il contatto diretto con terreni e macerie. L'ambiente circostante non è più sicuro per la vita quotidiana, poiché le particelle tossiche si depositano su ogni superficie accessibile ai civili. Questa situazione configura, secondo gli esperti, una violazione grave del diritto internazionale umanitario.

Magnitudine delle macerie e dei danni infrastrutturali

Le operazioni militari israeliane hanno prodotto oltre 61 milioni di tonnellate di macerie, trasformando abitazioni, quartieri e infrastrutture vitali in enormi cumuli di materiali pericolosi. Questa quantità massiccia di detriti rappresenta l'ostacolo principale per qualsiasi futura operazione di bonifica e ricostruzione. La sola presenza fisica di questi rifiuti edili e industriali rende impossibile il ritorno alla normalità senza interventi pesanti e prolongati.

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Per comprendere la scala della distruzione, è necessario considerare che in meno di due anni sono state impiegate oltre 200.000 tonnellate di esplosivi. L'energia liberata da questi ordigni equivale a quella di 13 bombe nucleari sganciate su Hiroshima durante la Seconda Guerra Mondiale. Questa comparazione storica sottolinea la devastazione assoluta subita dall'ecosistema e dall'infrastruttura civile della Striscia nel breve lasso di tempo del conflitto.

Aree critiche e limiti alla valutazione scientifica

Il dossier identifica cinque aree specifiche con i livelli più elevati di contaminazione ambientale: la città di Gaza, Khan Younis, Rafah, Jabalia e la zona che costeggia l'asse viario di Salah al-Din. In queste località, l'impatto combinato dei bombardamenti aerei e del crollo fisico di abitazioni e servizi ha creatohotspot di tossicità critica. La concentrazione di rischi in queste zone specifiche richiede interventi urgenti e mirati.

Tuttavia, la valutazione completa della portata del disastro è attualmente ostacolata dalle severe restrizioni imposte all'ingresso di esperti e strumenti di monitoraggio da parte delle autorità. L'impossibilità di effettuare indagini indipendenti e continuative impedisce di quantificare con precisione totale i danni residui. Nonostante ciò, l'analisi di immagini satellitari e dati di telerilevamento già disponibili dimostra elementi sufficienti per accertare la gravità diffusa dell'inquinamento.

Chiamata all'azione internazionale e sicurezza alimentare

Oxfam chiede alla comunità internazionale di riconoscere la bonifica ambientale di Gaza come una priorità assoluta, da gestire parallelamente agli sforzi di ricostruzione fisica. Una valutazione indipendente dei danni e un programma di risanamento adeguatamente finanziato devono diventare parte integrante del piano di ripresa. Ignorare la componente ambientale significherebbe condannare la popolazione a decenni di problemi di salute pubblica e instabilità sociale.

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Eseguire queste operazioni di pulizia richiede che Israele garantisca un accesso immediato e senza restrizioni agli aiuti umanitari e alle attrezzature necessarie. Senza il passaggio sicuro di esperti ambientali e macchinari specializzati, qualsiasi tentativo di rendere abitabili le zone contaminate fallirà. La comunità globale è chiamata a garantire che la sicurezza alimentare e idrica non sia compromessa dai residui di guerra per le generazioni future.

Conseguenze sanitarie a lungo termine per i civili

Le conseguenze sanitarie di questa contaminazione potrebbero protrarsi per generazioni se non si interviene con un piano di decontaminazione rigoroso. L'esposizione cronica a diossina e amianto aumenta drasticamente il rischio di cancro, malattie respiratorie e anomalie genetiche nella neonata generazione. I sistemi sanitari già collassati della Striscia non sono attrezzati per affrontare un'ondata di patologie legate all'inquinamento industriale e bellico.

La situazione descritta nel report rappresenta quindi un'emergenza sanitaria pubblica di proporzioni storiche. La sopravvivenza della popolazione di Gaza dipende non solo dal cibo, ma dalla capacità di isolare o rimuovere le fonti di tossicità ambientale. Senza un intervento tecnico immediato, la terra e l'acqua continueranno a rilasciare veleni, rendendo ogni atto di vita quotidiana una potenziale minaccia per la salute individuale e collettiva.