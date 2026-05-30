Ozgur Ozel dimostra il suo sostegno despite being ousted

Despite being removed from office, Ozgur Ozel, the former leader of the main opposition Republican People's Party (CHP), showed that he still commands strong support by drawing a crowd of thousands in Ankara. The court ruling that removed him from office and reinstated former chairman Kemal Kilicdaroglu could boost President Tayyip Erdogan's chances of extending his rule.

Il leader dell'opposizione turca Ozgur Ozel , estromesso, ha dimostrato sabato di poter contare su un forte sostegno, attirando una folla di migliaia di persone ad Ankara nonostante la sentenza del tribunale che lo ha rimosso dall'incarico e ha inferto un duro colpo agli sfidanti del presidente Tayyip Erdogan .

Dopo essersi rivolto ai sostenitori - stimati in decine di migliaia dall'agenzia di stampa privata Anka e da media vicini all'opposizione - Ozel ha guidato una marcia attraverso la capitale in seguito alla sentenza della scorsa settimana che lo ha destituito da leader del principale partito di opposizione CHP. Il tribunale ha annullato il congresso di partito del CHP del 2023, reintegrando di fatto l'ex presidente Kemal Kilicdaroglu - una figura divisiva all'interno del partito che ha perso contro Erdogan alle elezioni dell'anno precedente.

La mossa potrebbe aumentare le possibilità di Erdogan di estendere il suo dominio di oltre due decenni nel Paese membro della NATO e principale economia di mercato emergente. Sabato, Kilicdaroglu ha visitato la sede del partito CHP per la prima volta dopo la sentenza del 21 maggio e si è impegnato a epurare il partito dalla corruzione, riferendosi a casi che coinvolgono i comuni gestiti dal CHP.

La leadership estromessa nega le accuse, definendole politicamente motivate, un'accusa che il governo respinge. Mentre Kilicdaroglu parlava, Ozel si è rivolto a una folla più numerosa di fronte all'ufficio provinciale del partito ad Ankara.

"Questa non è una questione interna al CHP", ha detto Ozel. "È una questione tra Erdogan e la nazione. Da una parte ci sono gli edifici sequestrati, dall'altra milioni di persone che si battono per il loro partito e il loro Paese". Ha detto che la sentenza del tribunale non legittima la leadership di Kilicdaroglu e ha chiesto un immediato congresso del partito, mentre i sostenitori intonavano "Leader Ozgur!

" e "Traditore Kemal! ". Ha poi guidato una marcia pacifica verso il mausoleo di Mustafa Kemal Ataturk, fondatore della Turchia moderna e del CHP





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