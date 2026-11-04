Ozon Adygeysk: Droni Ucraini Distruggono Hub Logistico in Russia

Attacco drone ucraino al centro logistico Ozon ad Adygeysk il 4 novembre 2026. Incendio, evacuazione personale e perdite previste di 30,1 miliardi di rubli.

Un attacco con droni ucraini ha provocato un incendio significativo presso un centro logistico di proprietà del gruppo russo di e-commerce Ozon nella città di Adygeysk, situata nella Repubblica di Adygeya nel sud della Russia. La società e un funzionario regionale hanno confermato l'evento mercoledì 4 novembre 2026, confermando che la struttura è stata colpita direttamente.

Dettagli Tecnici dell'Attacco e Reazioni

Il capo regionale Murat Kempilov ha dichiarato che i vigili del fuoco sono stati immediatamente dispiegati per domare le fiamme nell'impianto. Ha aggiunto che detriti provenienti da droni nemici sono caduti nelle vicinanze, causando danni materiali ma nessuna vittima nei due villaggi limitrofi. L'azienda ha precisato di non essere a conoscenza di vittime tra il personale e che tutti i dipendenti sono stati evacuati dal sito prima o durante l'incidente.

Also read Raffineria di Yaroslavl colpita da droni ucraini, due dipendenti feriti

Campagna Strategica contro Logistica Russa

Questo incidente rappresenta il secondo attacco alla struttura di Ozon ad Adygeysk ed è parte di una più ampia campagna militare condotta dall'Ucraina. Da luglio, Kyiv ha colpito decine di enormi magazzini operati sia da Ozon che dalla sua rivale Wildberries. L'obiettivo strategico è destabilizzare l'economia russa e interrompere lo sforzo bellico moscovita attraverso il danneggiamento delle infrastrutture commerciali critiche.

Impatto Economico e Operativo Immediato

Prima dell'attacco, Ozon aveva comunicato in un risultato finanziario della scorsa settimana di prevedere una perdita totale di 30,1 miliardi di rubli (pari a 367 milioni di dollari) a causa degli attacchi con droni su undici siti diversi. In risposta all'incendio ad Adygeysk, l'e-retailer annuncerà l'annullamento di qualsiasi ordine che non potrà evadere dagli altri stabilimenti. Inoltre, il centro logistico colpito temporaneamente non accetterà consegne dai venditori.

Advertisement

Contesto Geopolitico e Reazioni Internazionali

La Russia ha sferrato attacchi simili contro siti commerciali ucraini, intensificando questa guerra aerea negli ultimi mesi mentre le linee di battaglia sul terreno rimangono sostanzialmente immutate. In vista dei colloqui di pace mediati dagli Stati Uniti ad Abu Dhabi previsti per il 10-11 novembre, Mosca ha condotto ondate di bombardamenti contro le infrastrutture energetiche ucraine martedì, mentre lunedì notte Kiev ha colpito una raffineria di petrolio a Yaroslavl. Non ci sono stati commenti ufficiali da parte dell'Ucraina sull'ultimo attacco.

Reazioni dei Mercati Finanziari

Mercoledì, il prezzo delle azioni dell'e-retailer era in leggero calo sul mercato azionario. Il titolo ha registrato una flessione marginale dello 0,4% nella giornata, attestandosi a 3.781 rubli per azione alle 11:04 GMT, secondo i dati della Borsa di Mosca. Questa reazione indica una stabilità relativa nonostante i gravi danni fisici alle infrastrutture operative del gruppo.